Osakovej skvelý výkon proti Estónke, Shapovalov prvýkrát v štvrťfinále

Japonská tenistka Naomi Osaková postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Štvrtá nasadená hráčka zdolala v osemfinále štrnástku podujatia Anett Kontaveitovú z Estónska 6:3, 6:4. Vo štvrťfinále sa stretne s domácou Shelby Rogersovou.

Osaková sa predstaví medzi najlepšou osmičkou druhýkrát za tri roky. "Bol to dobrý zápas, som si istá, že to bol jeden mojich najlepších výkonov v tejto krátkej sezóne," citoval Osakovú web WTA.

ženy - dvojhra - osemfinále:

Naomi Osaková (Jap.-4) - Anett Kontaveitová (Est.-14) 6:3, 6:4.

Shapovalov prvýkrát v štvrťfinále

Kanadský tenista Denis Shapovalov postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Dvanásty nasadený vyradil osemfinále sedmičku podujatia z Belgicka Davida Goffina 6:7 (0), 6:3, 6:4, 6:3.

Shapovalova čaká premiérová účasť vo štvrťfinále US Open. "Som veľmi hrdý. Je neuveriteľné, akú dlhú cestu som prešiel. Vedel som, že proti Davidovi to bude ťažké, tak som bojoval o každý bod. Som vyčerpaný, ale šťastný," citoval Kanaďana web ATP. O semifinále zabojuje proti Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi, ktorý postúpil po tom, ako diskvalifikovali najvyššie nasadeného Novaka Djokoviča. Srb v osemfinále napálil loptičku do čiarovej rozhodkyne a z turnaja ho vylúčili.

Medzi najlepšou osmičkou sa predstaví aj Chorvát Borna Čorič, ktorý zdolal Austrálčana Jordana Thompsona 7:5, 6:1, 6:3. Vo štvrťfinále sa stretne s Nemcom Alexandrom Zverevom. "Zápas som začal dobre, za stavu 5:3 som bol možno trochu strnulejší, ale to sa stáva. Teraz mám pred sebou najväčšiu príležitosť v kariére," uviedol Čorič, ktorý postúpil do štvrťfinále grandslamu po prvý raz.

dvojhra - osemfinále:

Denis Shapovalov (Kan.-12) - David Goffin (Belg.-7) 6:7 (0), 6:3, 6:4, 6:3, Borna Čorič (Chor.-27) - Jordan Thompson (Aus.) 7:5, 6:1, 6:3.