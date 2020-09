Vyhrážky premiéra Johnsona: Británia odíde z rokovaní s EÚ, ak sa nestane toto

Britský premiér Boris Johnson v nedeľu pred dôležitým kolom pobrexitových obchodných rozhovorov s Európskou úniou pohrozil, že Londýn by mohol v najbližších týždňoch odísť z rokovaní.

Podľa jeho slov by bol odchod z EÚ bez dohody "dobrým výsledkom pre Spojené kráľovstvo", informovala agentúra AP. V čase viaznucich rozhovorov Johnson povedal, že dohoda bude možná len vtedy, ak sú vyjednávači EÚ pripravení "prehodnotiť svoje súčasné pozície".

EÚ naopak obviňuje Britániu z toho, že nerokuje seriózne. Británia oficiálne vystúpila z EÚ 31. januára. Do konca tohto roka plynie prechodné obdobie, počas ktorého by sa obidve strany mali dohodnúť na budúcich politických a obchodných vzťahoch. Rokovania o obchode však viaznu, keďže Londýn odmieta pristúpiť na požiadavky EÚ, najmä v otázkach ako rybolov a štátna pomoc pre firmy. Bez dohody by Nový rok priniesol clá a ďalšie ekonomické bariéry medzi oboma stranami.

Ďalšie rokovania sa začínajú v utorok v Londýne. Hlavný britský vyjednávač David Frost a jeho náprotivok z EÚ Michel Barnier sa stretnú na v poradí už ôsmom kole rozhovorov. Barnier minulý týždeň uviedol, že je "znepokojený a sklamaný" nedostatkom pokroku, pričom Londýn podľa neho nerokuje "konštruktívne".

Frost v rozhovore pre nedeľňajšie noviny Mail on Sunday povedal, že Británia nebude robiť kompromisy v základných otázkach, ako je kontrola nad vlastnými zákonmi. EÚ tvrdí, že dohoda musí byť uzavretá do novembra, aby zostal čas na jej parlamentné schválenie a právne preskúmanie pred vypršaním prechodného obdobia.

Johnson v najnovších vyjadreniach hovorí ešte o kratšej lehote - dohoda podľa neho musí byť dosiahnutá do summitu EÚ 15. októbra. "Ak sa nedokážeme dohodnúť dovtedy, potom si nemyslím, že budeme mať dohodu o voľnom obchode, a mali by sme to akceptovať a ísť ďalej," povedal vo vyhlásení, ktoré jeho kancelária zverejnila pred tým, ako ho v pondelok prednesie.