Zomrel legendárny český režisér Jiří Menzel (†82): Dojímavý odkaz manželky Olgy

Veľká rana pre český filmový priemysel. Vo veku 82 rokov zomrel držiteľ Oscara a obľúbený český režisér Jiří Menzel. Smutnú správu zverejnila jeho manželka Olga na sociálnej sieti.

"Jiřinka náš milovaný, najstatočnejší zo všetkých statočných. Včera večer doma v našich náručiach tvoje telo opustilo náš pozemský svet. Bolo nám veľkou cťou, že sme ťa mohli odprevadiť na tvojej poslednej ceste. Tvoja láska ku mne a našim dievčatám bola láskou, ktorá si nekladie podmienky," oznámila smutnú správu jeho manželka, producentka Olga Menzelová na sociálnej sieti.

"Jiřinka, Ďakujem ti za každý deň, ktorý som mohla byť s tebou. Bolo to výnimočné. Ďakujem aj za tie ťažké posledné 3 roky. Stále si mi pomáhal. Svojou statočnosťou, chuťou, neobyčajnou vôľou do života a humorom. Prajem ti pekný obláčik, ako si ty sám hovorieval ... Smrťou nič nekončí a verím, že sa stretneme, nech už v akejkoľvek podobe. Pretože nie je možné, aby to tak nebolo. Hladkám ťa a ľúbime ťa z celého srdca naveky. Tvoje dievčatá Olinka, Anička, Evička," pokračovala v dojímavom vyznaní Olga.

Menzel vystrašil v zime 2017 nielen svoju rodinu, ale aj fanúšikov a kolegov, keď nečakane odpadol. Lekári mu nanešťastie diagnostikovali zákerného meningokoka a podrobili ho operácii mozgu v umelom spánku. Po náročnom zákroku ostal odkázaný na lôžko a pomoc manželky Olgy.

Ako režisér má na svojom konte zhruba dve desiatky filmov a v rade snímok sa objavil aj ako herec. V roku 1967 získal za film Ostro sledované vlaky, nakrútený podľa románu Bohumila Hrabala, americkú cenu Oscar pre cudzojazyčný film.

Posledným režijným počinom Jiřího Menzela bola snímka Donšajni z roku 2013. Ako herec sa objavil v kinách ešte v roku 2018 v hlavnej úlohe filmu Tlmočník, ktorý bol však nakrútený ešte pred operáciou jeho hlavy v roku 2017. Okrem filmu sa Menzel venoval aj divadelnej réžii. Takisto vyučoval na pražskej Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU).