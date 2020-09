Šokujúci koniec Djokoviča na US Open: Po nešťastnom údere bol diskvalifikovaný z turnaja

Srbského tenistu Novaka Djokoviča diskvalifikovali z grandslamového turnaja US Open za napálanie loptičky do krku čiarovej rozhodkyne.

INCREDIBLE. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after hitting a ball at a lineswoman.



Still 3 Grand Slam í ¼í¿† behind Federer.pic.twitter.com/Iy7ApLNmMb — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) September 6, 2020

Srb odpálil loptičku smerom k zadnej stene a trafil presne do čiarovej rozhodkyne. Loptička nešťastne zasiahla citlivé miesto a žena sa začala dusiť. Djokovič sa jej ihneď začal ospravedlňovať a uistil sa, že bude v poriadku.

Svetovú jednotku po tomto momente vylúčili z grandslamu a Carreno-Busta postupuje ďalej.

Djokovič bol nasadená jednotka a v tomto roku ešte neokúsil tropkosť prehry.