Koronavírus ochromil tradičný beh v uliciach Bratislavy: Bežci si maratón odbehnú virtuálne

Virtuálne preteky! Tento rok sa tradičný bratislavský ČSOB maratón nepobeží ulicami hlavného mesta. Organizátori museli vymyslieť alternatívny spôsob, ako dožičiť potešenie z behu stovkám atlétov. Tí tak trasu absolvujú individuálne.

Zatiaľ čo po iné roky sa obrovská akcia, kam mierili domáci aj zahraniční bežci, konala v jeden deň, tentoraz majú na odbehnutie 9 dní. Tradičnému maratónskemu behu v hlavnom meste hrozila tento rok stopka. Organizátorom skrížila plány zhoršujúca sa epidemiologická situácia, v dôsledku ktorej niektoré podujatia zrušili. Obľúbenú akciu, na ktorej sa každoročne zúčastňujú tisíce bežcov, preto poňali netradične.

„Napriek nášmu niekoľkomesačnému úsiliu sa podujatie nakoniec neuskutoční v plánovanej klasickej forme s rozmanitým spektrom bežeckých disciplín, ale uskutoční sa len vo forme virtuálnych pretekov,“ ozrejmil riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič. „Do prípravy podujatia sme dali obrovské úsilie. Pre nás predstavuje veľký záväzok, rešpekt voči každému a z toho vyplývajúcu zodpovednosť. Nielen voči našim partnerom, ale najmä voči vám, našim účastníkom,“ dodal Pukalovič.

Hlavný partner finančne zastreší náklady na presun pretekov do virtuálnej podoby. „Partner zároveň uhradí aj náklady na zaslanie štartových balíčkov,“ prezradil Pukalovič s tým, že bežci môžu trasu absolvovať za deväť dní a dovtedy môžu do systému nahrať aj vlastný čas. Pretekári tak môžu spraviť od 5. do 13. septembra.

„Je mi veľmi ľúto, že sa bude bežať iba virtuálne, ale, samozrejme, to rešpektujem, keďže je situácia taká, aká je,“ reagovala nadšená bežkyňa Andrea (26), ktorú ani súčasná situácia neodradila od podania čo najlepšieho výkonu, no s tým, že ulicami mesta pobeží zväčša osamote, rovnako ako ostatní maratónci.

Podmienky pre tento rok

- virtuálne sa beží maratón, polmaratón, 10 km, minimaratón a detské behy

- registrovaní účastníci môžu trasu odbehnúť od 5. 9. do 13. 9.

- každému bude pridelené virtuálne štartovacie číslo a účastnícky diplom

- štart si môžu bežci presunúť do ďalších ročníkov, požiadať o vrátenie štartovného, alebo podporiť organizátora