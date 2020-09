Do projektu slovenských expertov zapojili až 2 400 školákov: Koniec nudy na vyučovaní! Žiaci zhodnotili prvý test

Koniec nudy na vyučovaní! Žiaci sa prvýkrát v histórii budú finančne vzdelávať bez toho, aby im pribudla ďalšia vyučovacia hodina.

Vďaka programu FinQ založenom na metóde, ktorú vytvorili slovenskí experti, budú rozširovať vedomosti v oblasti financií na už existujúcich predmetoch. Najprv však otestovali aktuálnu úroveň finančnej vyspelosti u približne 2 400 žiakov druhého stupňa z 25 škôl unikátnym testom FinQ. Nový Čas zisťoval, ako test zhodnotili školáci Gymnázia Ladislava Sáru v Karlovej Vsi.

Študenti 25 základných a stredných škôl na celom Slovensku otestovali originálnym spôsobom, aby zistili, čím im pomôže v rozvíjaní finančnej gramotnosti nová metóda vyvinutá slovenskými expertmi. Nový Čas preto navštívil osemročné Gymnázium Ladislava Sáru v Karlovej Vsi v čase, keď sa študenti borili so vstupným testom. „Žiaci sa budú finančne vzdelávať bez toho, aby sa museli učiť naspamäť a nepribudne im ani ďalšia hodina,“ prezradil predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne Štefan Máj s tým, že ide o unikátnu formu vyučovania, pri ktorej sa deti učia analyzovať a kriticky myslieť v oblasti financií. Finančnú gramotnosť sa tak naučia bez toho, aby si uvedomovali, že sa ju vôbec učia.

Inovatívna metóda

Vzdelávanie bude prebiehať dlhodobo. „Už nestačia iba vedomosti, ak ich žiak nevie použiť v praxi. A práve FinQ sa zameriava na takéto myslenie žiakov,“ uviedol Máj. Práve preto prebiehajú vstupné testy, ktoré ukážu úroveň finančnej gramotnosti študentov. Testovať ich budú potom priebežne. „V jazyku je napríklad dôležité čítanie s porozumením. Prečo by v rámci toho nemohli čítať článok, ktorý sa týka financií? Program vyvinuli Slováci a zatiaľ sa neuplatňuje nikde vo svete, preto podávame kandidatúru nášho programu do OECD, aby sa dal robiť aj za hranicami,“ dodal. Pilierom programu je Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky s úrovňami A1 – C2 a jeho rozšírenie na ostatné predmety.

Tá ukázala, že žiaci dosahujú podpriemernú úroveň finančnej gramotnosti, čo súvisí s tým, že čítajú so slabším porozumením a majú nízku matematickú gramotnosť,“ priblížila expertka programu Darina De Jaegher. „Som zvedavý, na akej úrovni sa nachádzajú naši žiaci,“ povedal Pavel Sadloň, prezident Zväzu školských asociácií a združení SR a riaditeľ Gymnázia L. Sáru s tým, že dáta z úvodnej diagnostiky vyhodnotia v širšom kontexte.Prvé výsledky sa dozvieme už v októbri,“ dodala programová riaditeľka FinQ Danica Lacová.

Vstupný test v číslach

• Počet žiakov: asi 2 400

• Základné a stredné školy: 25

• Trvanie: 1 hod. 20 min.

Žiaci test chválili, ale aj hanili

Júlia (12) Otvoriť galériu Júlia (12) Zdroj: br

- V teste ma prekvapili niektoré názvy, ktoré som ešte nepočula. Ale inak to nebolo ťažké, celkom to šlo. Nad niektorými úlohami som musela dlho rozmýšľať, jednu som dokonca neurobila vôbec. Rodičia mi začali dávať vreckové a ja už budem vedieť, ako s peniazmi narábať, šetriť si do budúcnosti a tak.

Vladimír (12) Otvoriť galériu Vladimír (12) Zdroj: br

- Tak ľavou zadnou to práve nebolo. Najprv som niektorým veciam nerozumel a teda ani nevedel, ale neskôr som sa k nim vrátil a myslím, že som test zvládol dobre, aj keď istý si nie som. Ale vyučovanie s podobnými zadaniami by som nechcel.