Nečakaná kritika po galavečeri OTO: Gordulič sa pustil do Sajfu a Hudáka! Pikantné detaily zo zákulisia

Moderátor a zabávač Ján Gordulič si servítku pred ústa rozhodne nedáva. Teraz sa pustil do slávnostného odovzdávania cien OTO a na Facebooku sa vybúril na Sajfovi, ktorý sobotný galavečer moderoval. Uf, to zabolelo.

Zakladateľ stand-up šou Ján Gordulič v rozsiahlom statuse na Facebooku skritizoval hneď niekoľko bodov, kvôli ktorým podľa neho slávnostný galavečer v Slovenskom národnom divadle rozhodne nedopadol dobre. Odniesol si to najmä Sajfa, ktorý celý program moderoval spolu s Adelou. Tá však bola izolovaná v štúdiu v Záhorskej Bystrici.

Ján Gordulič sa na tvorbe programu podieľal a tak vie, ako celý proces prebieha. "Ota som písal ako člen tímu dvakrát v rokoch 2012 a 2013. A pamätám si, ako to prebiehalo. Na prvých stretkách nadšenie, vymýšľanie nových vecí, scénok, vtipných dialógov a vizuálnych vtipov. Neskôr ustupovanie z pozícií (tento nemôže, toto nemáme čas tak dlho točiť, tento má čas len na hodinu, toto nemôžeme povedať, títo sa nemajú radi) a robenie kompromisov. Na konci sklamanie zo zabitých vtipov, odfláknutých scénok, svojvoľne zmenených textov v scenári a občas len obyčajnej drzosti a nadradenosti účinkujúcich, kedy nikomu nič nepovedia, svojvoľne si zmenia text, lebo „oni vedia lepšie“ a trápne ticho na miestach, kde očakávali smiech. Mám pocit, že tento rok sa toto všetko spojilo, vynásobilo desiatimi a odvysielalo," píše v úvode očividne sklamaný Gordulič.

Svojho moderátorského kolegu Sajfu má podľa jeho slov úprimné rád a fandí mu, že sa dokázal vypracovať až na pohotového moderátora top večerných programov, avšak tentokrát mu to rozhodne nevyšlo.

"Ako keby už mal miestami pocit, že je „too big to fail". Ukázalo sa to aj včera, keď síce na Instagrame ďakoval stand-up komikom za vtipný scenár, no počas prenosu si texty v čítačke upravoval podľa seba, nečítal ich presne, pridával si tam svoje viac či menej dobré vtipy a tým častokrát zabíjal pôvodne pointy," skritizoval ho stand-up komik Jano.

"Niektoré vtipy v scenári zahodil, ďalšie skomolil, iné nahradil svojimi," pokračoval v kritike a dodal, že to v konečnom dôsledku čakal, pretože, "veď je to Sajfa". Jano poznamenal, že Sajfa mal k dispozícii celý scenáristický tím, s ktorým sa mohol stretnúť a vyšperkovať si scénár do dokonalosti, ale to podľa jeho slov neurobil. "Meniť ho za chodu je neprofesionálne a len tí najlepší to dokážu urobiť tak, aby to bolo na prínos veci," skonštatoval. Či Sajfa tušil, čo bude nasledovať po prenose, alebo nie, ešte pred tým, ako Gordulič zverejnil kritický status, on, naopak, výkon scenáristov pochválil.

"Toto sú ľudia, ktorí napísali vtipný scenár na odovzdávanie cien OTO. Mám rád ich humor, lebo je drsný, ide po hrane a pritom je láskavý," napísal na sociálnej sieti Sajfa s anglickým dovetkom "Good job guys and girl".

Ján Gordulič sa obul aj do Michala Hudáka, ktorý pri preberaní ocenenia využil priestor a obraňoval svojho kamaráta Maroša Kramára, na ktorého sa valila vlna kritiky kvôli sexuálnemu obťažovaniu. "Sme zabávači, chceme vás baviť, nechajte nás to robiť a nesúďte nás," zhodnotil jeho príhovor Jano.

"Skrátka, OTO sa len hrá na mienkotvorné odovzdávanie cien, pretože nevie, čo chce byť. Má to byť vážna, nablýskaná show, kde s úctou oceníme špičky našej televíznej kultúry?" zhodnotil celý program a dodal, že podľa neho si Slovensko raz do roka zaslúži "noblesné, zábavné, pichľavé a aspoň párkrát za večer úprimné odovzdávanie cien".