Fanúšikovia Karla Gotta († 80) smútia: Vydanie jeho autobiografie sa odkladá!

Správa, ktorá fanúšikov zosnulého maestra Karla Gotta († 80), rozhodne nepoteší. Vdova po spevákovi Ivana Gottová zverejnila na sociálnej sieti, že vydanie dlho očakávanej autobiografie Karla Gotta sa odkladá.

Ivana avizovala, že jediná autobiografia jej zosnulého manžela bude jedinečná a unikátna, avšak jej príprava zaberá viac času, ako si spočiatku myslela. "Som si plne vedomá zodpovednosti, ktorú som na seba prevzala. Sľúbila som manželovi, že knihu, ktorou sa zaoberal v posledných rokoch života, dotiahneme obrazovo a graficky do takej podoby, s ktorou by sa stotožnil a bol by spokojný do posledného detailu," zverejnila Ivana na sociálnej sieti a dodala, že plánované vydanie knihy sa odkladá.

"Je mi úprimne ľúto, že vás musím sklamať (snáď len na chvíľu), keď teraz oznámim, že sme s mojimi spolupracovníkmi po dlhej a zrelej úvahe dospeli k neľahkému rozhodnutiu, a to posunúť vydanie knihy na marec budúceho roka. Viem, že sa na ňu mnohí tešíte a netrpezlivo jej vydanie očakávate," ospravedlnila sa všetkým maestrovým priaznivcom.

Ivana dodala, že väčšinu fotografií, obal knihy a všetky kapitoly jej manžel schválil, avšak po Karlovej smrti pri triedení archívu objavili nové a nové doklady, o ktorých je presvedčená, že v publikácii nesmú chýbať. A práve to je dôvod, prečo sa dlho očakávané vydanie autobiografie Karla Gotta odkladá na marec budúceho roka.

"Verím, že manželovi priaznivci budú mať pre toto posunutie termínu pochopenie a radi si na jeho jedinú autorskú, autentickú a mimoriadne pútavú autobiografiu počkajú," ukončila príspevok na sociálnej sieti Ivana Gottová.