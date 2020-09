Hitparáda (ne)vkusu známych Sloveniek: Mirgová ukázala silikóny, Sklovska úzky pás

Nádielka vkusu aj nevkusu! Pozvané dámy si na galavečere OTO dali na svojich outfitoch záležať a niektoré doslova žiarili. Boli však aj také, ktoré trafili výberom úplne vedľa. Ktorá by mohla byť kráľovnou večera a kto by mal vyhľadať stylistu?

Keď uvidíte kreáciu módnej návrhárky Rebeccy Justh (63), len zalapáte po dychu. Šaty hodnotila módna redaktorka Karin Kollárová.

Daniela a Veronika Nízlové - 9/10 a 8/10

- Lepšie oblečená bola Daniela v zlatých antických šatách, ktoré jej perfektne sedeli. Malé mínus za topánky na hrubej platforme. Veronika to poňala extravagantnejšie. Šaty pripomínali barokovú nočnú košieľku.

Dominika Mirgová - 10/10

- Najlepšie oblečenou ženou večera bola speváčka Dominika Mirgová. Mala na sebe luxusné svadobné šaty, ktoré nádherne kopírovali jej štíhlu postavu a veľký výstrih zas zvýraznil jej vylepšené proporcie. Drdol ju krásne zjemnil spolu s nude mejkapom.

Sisa Lelkes Sklovská - 10/10

- Neprekombinované a decentné krátke spoločenské šaty zvolila Sisa Sklovska. Mentolová farba zvýraznila opálenie a veľká mašľa zasa úzky pás. Výborné! Chválim!

Rebecca Justh - 5/10

- Myslím si, že žena po šesťdesiatke by nemala až tak okato ukazovať svoje vnady, i keď sú pekné. Módna návrhárka má zrejme iný názor. Mne to však príde nevkusné. Elegantná róba by z nej urobila divu.

Jasmina Alagič - 8/10

- Jasmina bola sexi v čiernej toalete, ktorá jemne odhaľovala, no zároveň nepôsobila vulgárne. Úplne zbytočný je však zlatý opasok.

Gabriela Drobová - 7/10

- Šéfka módnej polície Gabriela Drobová prišla celá vo výraznej ružovej. Šaty pripomínali trochu luxusný župan. Pekným detailom bola výšivka na dekolte. Turban bol však úplne mimo.