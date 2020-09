Šokujúce zábery z psychiatrie! Zúfalý otec Vojtech: Po útoku prišiel môj syn o oko

Trápi sa jeho milované dieťa i on sám. Hrozný útok na psychiatrickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch má za následok, že napadnutý Vojtech (28) prišiel o zrak na jednom oku. Incident sa odohral ešte v júni minulého roka, rodina však len teraz dostala do rúk videozáznam z tohto hrozného činu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Otec napadnutého mladého muža tvrdí, že už predtým žiadali personál, aby ich syna alebo jeho spolupacienta Mária preložili do inej izby práve kvôli vyhrážkam zo strany Mária, nič sa však neudialo. Prípadom sa zaoberá polícia, ako aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

V osudný deň boli rodičia pozrieť syna Vojtecha (28) v nemocnici. „Bol hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Nových Zámkoch. Syn je ťažký psychiatrický pacient a je už aj na invalidnom dôchodku práve kvôli psychiatrickým diagnózam. V izbe s ním bol Mário (25), ktorý sa mu aj pred nami vyhrážal, že ho zbije, dokonca zabije, syn mal z neho hrozný strach a aj my,“ spomína nešťastný otec Vojtech, ktorý vyše roka zvádza boj o spravodlivosť pre svojho chorého syna.

„Nič sa však neudialo a večer niečo po 18.00 hod. môjho syna naozaj Mário napadol a perom mu pichol do ľavého oka, následkom čoho na ňom prišiel o zrak. Ja som niekoľkokrát v tom čase volal na oddelenie, či ho preložili, potvrdzujú to aj výpisy od operátora, a tvrdili, že všetko je v poriadku,“ krúti hlavou Vojtech. Podal trestné oznámenie na políciu na samotného útočníka, sťažnosť na ministerstvo zdravotníctva i Úrad pre dohľad nad lekárskou starostlivosťou.

„Všetko sa však skončilo tým, že pacient Mário nebol v tom čase a stave príčetný, čo dokazuje aj znalecký posudok. Situácia sa však teraz zmenila, keď som dostal do rúk videozáznam z izby,“ hovorí. Celým videozáznamom disponuje aj redakcia Nového Času.

Mohli tomu zabrániť?

Na zázname z izby vidno, ako si pacient Mário najskôr pripravuje pero tak, že si okolo neho omotal toaletný papier. Keď vojde do izby Vojtech, ktorý v tom čase mal zasadrovanú nohu, a ľahne si na svoju posteľ, Mário sa zdvihne a začne ho perom bodať do hlavy a do oka. Potom ho chytí pod krk. Vtedy pribehnú ošetrovateľ i zdravotná sestra. Podľa ich výpovedí v znaleckom posudku, ktorý máme tiež k dispozícii, prídu, až keď Vojtech kričí o pomoc.

„Pýtam sa, kde boli dovtedy, keď majú v izbe kamery? Uvádzajú, že mali povinnosti, ale keby syn nezakričal, tak mohol prísť aj o život, tak načo sú tam tie kamery? Prečo mi neposkytli hneď informácie o tom, čo sa stalo, volal som aj o 18.30 hod., keď mi povedali, že dostal lieky a už spí. Službu mala vtedy primárka oddelenia, ktorá sa v nemocnici vtedy nenachádzala a prišla až po zavolaní, prečo?“ pýta sa zúfalý otec.

A odpovede hľadá aj na ďalšie otázky, ktoré od toho dňa trápia celú rodinu. „Môjmu synovi bola poskytnutá prvá pomoc tým, že ošetrovateľ zvliekol dole plachtu z postele a podal mu ju, keď bola mokrá, tak zvliekol návliečku z vankúša. To mal vypichnuté oko, ktoré mu tieklo a krvácalo! Do Nitry na očné ošetrenie, keďže v Nových Zámkoch nie je očná pohotovosť, bol privezený o 22.30 hodine. Kde boli dovtedy, prečo až tak neskoro?“ krúti hlavou Vojtech.

Podal nové sťažnosti

Zrak v postihnutom oku sa mladému Vojtechovi, ktorého život už aj tak dosť trestá, žiaľ, vrátiť nedá. Po vypracovaní znaleckého posudku psychiatra, kde sa jasne píše, že pobyt útočníka na slobode je nebezpečný, a po pozretí videozáznamu podal otec napadnutého chlapca v polovici augusta nové sťažnosti na políciu.

„Vyšetrovateľ PZ, ktorý sa zaoberá týmto prípadom, dostal cestou Obvodného oddelenia PZ v Nových Zámkoch predmetnú sťažnosť, resp. podnet,“ potvrdila Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre. „Úrad momentálne vykonáva v nemocnici dohľad, ktorý k dnešnému dňu nie je ukončený,“ informovala Radoslava Muchová, hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

„Úrad dňa 17. januára 2020 prijal podnet pána, v ktorom žiada prešetriť zdravotnú starostlivosť poskytnutú jeho synovi zo strany Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. Podnet však nebol úplný a niekoľkokrát bol podávateľ vyzvaný na jeho doplnenie,“ dodáva Muchová. To pán Vojtech vysvetľuje tým, že postupne prichádzal na nové skutočnosti, ktoré mu boli podľa jeho slov neznáme alebo zatajované.

O reakciu sme požiadali aj Fakultnú nemocnicu v Nových Zámkoch a ministerstvo zdravotníctva, do dnešného dňa nám však nedali žiadne stanovisko. Nemocnica pred vyše dvoma týždňami tvrdila, že vedenie je neprítomné a čerpajú dovolenky s tým, že: „Odpoveď vám poskytneme neskôr.“ Na otázku, kedy neskôr, a ani na ďalšie otázky už Jana Bažaličková z úseku medicínskeho riaditeľa nereagovala. Odpovede sme do uzávierky nedostali.