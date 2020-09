Základná škola v Senici porušila prísne pravidlá: Otec žiačky bonzol, čo tam robia, dostali pokutu!

Veľká odvaha! Základná škola J. Mudrocha v Senici bola zrejme jedinou školou na Slovensku, ktorá sa rozhodla, že bude učiť aj počas najväčšej pandémie súčasnosti.

V čase, keď všetci žiaci i študenti na celom Slovensku mali online vyučovanie z domu, oni niekoľko žiakov učili v škole. Riaditeľka školy Anna Parízková tvrdí, že učili tri dni a každý mal rúško. Bola to však chyba a školu riešila polícia, zriaďovateľ i regionálny úrad, pričom dostala pokutu 300 eur...

V marci sa začalo učiť elektronicky, no ZŠ v Senici žiakov pozvala do školy. „Silvinke (12) prišla na messenger 11. mája správa. V nej bolo, že o 2 dni sa má dostaviť do školy,“ prezradil otec Tibor (47), ktorý ju napokon zaviezol do školy. „Myslel som, že tam bude tak 15 minút. Ťažko som si ju vybojoval do striedavej starostlivosti, a keď sa mi po 45 minútach neozývala, mal som strach, aby sa jej niečo nestalo,“ spresnil Tibor, ktorý sa po hodine vybral dnu. „Riaditeľke sa to nepáčilo a kričala po dcérke. Po incidente som zavolal políciu a začali riešiť, prečo sú v škole,“ doplnil otec.

Nový Čas preto oslovil riaditeľku s otázkou, prečo vyučovali. „Je to pravda. Boli to rôzne triedy. Jedna boli moji deviataci, ktorí ma poprosili kvôli prijímačkám, že sa chcú doučiť matematiku. Boli to aj deti, s ktorými sa nedalo skontaktovať a neposielali cez edupage domáce úlohy. Áno, 3 dni sme takýmto spôsobom učili. Detí bolo 5 v triede, každý mal rúško. Viem, porušili sme to, ale kvôli deťom,“ uviedla riaditeľka Anna Parízková.

„Vďaka iniciatívnemu rodičovi boli ďalší rodičia na úrade práce vypovedať. Tieto deti neposielali úlohy a aj dcéra tohto rodiča. Vypočúvali nás na polícii a dostali sme pokutu 300 €,“ dodala. Otec však tvrdí, že Silvia sa na edupage nevedela prihlásiť, čo učiteľke povedala predtým, ako sa začalo učiť z domu.