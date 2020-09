Merčiakov príhovor v živom prenose: Matovičovi a spol. poslal odkaz, ozval sa ohlušujúci potlesk

Športový komentátor Marcel Merčiak využil počas sobotňajšieho galaprogramu priestor a bez servítky sa vyjadril k súčasnej situácii.

Fotogaléria 46 fotiek v galérii

Merčiak bol ocenený v rámci diváckej ankety. Potom sa ujal slova a okrem spomienky na Freddieho Mercuryho († 45), ktorý by 5. septembra oslavoval 74. narodeniny zabŕdol aj do háklivejšej témy.

"Mercury zložil baladu s názvom Is this the world we created? To v preklade znamená: Je toto svet, ktorý sme stvorili? Takže chcel by som poprosiť všetkých tých, ktorí píšu nariadenia, obmedzenia, reštrikcie a podobné záležitosti, lebo pri čítaní týchto vecí si často pripadáme ako na stránkach Hlavy XXII, aby nezabudli na dve veľmi podstatné veci života našej spoločnosti - a tými sú kultúra a šport," začal svoj príhovor úspešný komentátor, keď v tom ho prerušil intenzívny potlesk hostí slávnostného večera.

Narážal na opatrenia, ktoré momentálne platia na území Slovenska. Tie vo veľkej miere, najme kvôli obmedzeniu počtu divákov, výrazne ovplyvňujú športové podujatia.

"Chcem spomenúť hlavne to druhé, pretože slovenskému športu, nielen od začiatku pandémie, ale odvtedy ešte viac, začína zvoniť umieračik a pomaly nám naozaj zomiera pred očami. Držím mu palce a verím, že budeme môcť v ďalších mesiacoch, neviem kedy, vrátiť sa k tomu, aby sme žili normálne, slobodne a dôstojne," dodal Merčiak.