Odborníci radia: Čo má obsahovať desiata pre školáka? Na tieto potraviny rovno zabudnite

Keď chcete od dcéry či syna, aby v škole podávali dobré výkony, musíte im dodať dostatok energie. Preto je dôležitá pestrá a výživná desiata. Čo má podľa odborníkov obsahovať a, naopak, čo sú potraviny, ktoré by ste mali obmedziť?

Keď bude ponúkaná strava chutná, nebudú deti siahať po produktoch z bufetu. Lekárka radí, na čo treba dbať, aby ste u detí znížili riziko nákazy COVID-19.

Prvým jedlom dňa, ktoré by ste mali vášmu dieťaťu dopriať, sú raňajky. Ani tá najvýdatnejšia desiata by ich nemala nahrádzať. Z celodenného energetického príjmu má tvoriť zhruba desať percent. „Deti by ju mali skonzumovať asi po 3 hodinách od raňajok (zvyčajne cez veľkú prestávku v škole), keď majú dostatok času nerušene doplniť vydané kilo- jouly,“ vysvetlila Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ako dodala, ideálna desiata je kombináciou ovocia alebo zeleniny s bielkovinou, pomôže deťom lepšie sa zasýtiť, než keby jedli samotné ovocie či zeleninu. S tým súhlasí aj odborníčka na výživu. „Najlepšia je desiata, ktorá je pripravená doma. Pečivo s maslom, so šunkou, s vajcom či nátierkou, k tomu zelenina,“ odporúča Katarína Skybová z Inštitútu redukcie a prevencie nadváhy kompliment. Treba dbať na kvalitu potravín.

Jedlo musí chutiť

Katarína Skybová, Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment

- Deti potrebujú mať v strave dostatok vápnika, železa, fosforu a horčíka. Preto by nemali v ich strave chýbať mliečne výrobky, listová zelenina a mäso. Dôležitá je v strave pestrosť. Nároky na energiu, minerály a vitamíny stúpajú s vekom a s hmotnosťou. Dôležité je pripravovať takú desiatu, aby deťom chutila a nemali tendenciu kupovať si každodenne polotovary a sladkosti v školskom automate alebo bufete.

Katarína Šimovičová, detská lekárka

- Deti by si určite pred rozbalením desiatej mali umyť ruky mydlom a vodou. Mali by so sebou nosiť aj dezinfekciu a použiť ju. Potom by si mali vybaliť desiatu a zjesť ju. Piť môžu iba zo svojej fľašky, ktorú si nosia so sebou. Určite by si ich nemali striedať so spolužiakmi ani keby mali slamky. Po jedle by si mali znovu umyť a vydezinfikovať ruky. V žiadnom prípade si nemôžu vymieňať desiate, že ja ti dám jablko a ty mi dáš hrušku.

Takto sa stravujú deti

44 % detí má sladkosti každý deň; 1/3 tak 3- až 4-krát do týždňa

1/4 pije každý deň sladené nápoje; 15 % ich nepije vôbec

51 % žiakov 3. a 4. ročníkov konzumuje každý deň ovocie či zeleninu



(Zdroj: Nestlé, Viem, čo zjem, pre zdravie detí)



Vhodná strava

• celozrnné pečivo, výrobky s vysokým podielom mäsa,

• doma pripravené nátierky,

• kvalitné syry

• zelenina, kus ovocia, prípadne jogurt

• voda, čaj alebo rozriedený džús

Nevhodná strava

• napolitánky a sladkosti

• sladké sýtené nápoje

• vhodné je obmedziť aj ovocné džúsy, ale ak sa pre ne rozhodnete, rieďte ich vodou v pomere 1:2