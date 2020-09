Expert o desivej nehode záchranárov v Malej Fatre: Nešťastné rozhodnutie vodiča?!

Stáli pri nich všetci svätí! Bez zásahu zhora by nemali piati záchranári šancu prežiť hrôzostrašnú nehodu. K tej došlo v sobotu v popoludňajších hodinách počas záchrannej akcie na zjazdovke nad Chatou na Grúni. Terénne auto, v ktorom išli na pomoc zranenej turistke, sa z ničoho nič začalo prevracať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pri páde strmým svahom sa niekoľkokrát pretočilo a jeden zo záchranárov z vozidla vypadol. Všetci piati mali zranenia a ratovať ich museli viaceré záchranné zložky i záchranársky vrtuľník. Čo sa vlastne stalo?

Išli na pomoc turistke a sami sa ocitli v život ohrozujúcej situácii. „Žena pociťovala bolesť v kolenách. V sprievode manžela a s obmedzením pri pohybe postupovala veľmi pomaly. Na pomoc jej išli záchranári HZS,“ informovala Horská záchranná služba s tým, že v terénnom vozidle sedeli traja profesionálni a dvaja dobrovoľní záchranári HZS. Ich auto sa však z nezistených príčin prevrátilo. „Na miesto nehody boli okamžite vyslané záchranné zložky ako VZZS, RZP, RLP aj HaZZ. Všetci záchranári utrpeli poranenia, jeden je vo vážnom stave,“ informovali o nehode svojich kolegov horskí záchranári. Zachytiť sa ju podarilo aj jednému z turistov.

Pretočili sa osemkrát



Hrôzostrašné video ukazuje, ako sa auto v strmom svahu začalo šmýkať, vzápätí sa naklonilo a až osemkrát prevrátilo. Pri treťom prevrátení dokonca z auta vypadol cez otvorené okno jeden zo záchranárov. Ten sa ešte s vypätím všetkých síl snažil rozbehnúť za kotúľajúcim sa autom a pomôcť svojim kolegom uväzneným vo vozidle. Desivú atmosféru umocňuje srdcervúci vzlyk ženy, ktorá neustále opakuje: „Preboha, preboha...“

Na okamih sa pristaví pri záchranárovi, ktorý vypadol z auta, ten aj napriek evidentným zraneniam si zachoval duchaprítomnosť a ženu požiadal, aby volala záchranársky vrtuľník. „Ako prvému poskytol lekár neodkladnú zdravotnú starostlivosť mužovi, ktorý utrpel poranenie hrudníka, hlavy, s podozrením aj na poranenie brucha,“ uviedla hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej služby Zuzana Hopjaková s tým, že následne sa vrtuľník s lekárom vrátil po ďalšieho zraneného.

Ten mal podozrenie na poranenie v oblasti obličiek, jeho tretí kolega skončil s vážnym poranením tváre a úrazom ramena. Ďalší dvaja mali ľahšie zranenia. „Dvoch dobrovoľných záchranárov po ošetrení prepustili domov. Ťažko zraneného záchranára operovali, je mimo ohrozenia života. Ďalší dvaja ostávajú v nemocnici, lekári monitorujú ich zdravotný stav,“ informovalo ministerstvo vnútra.



Ako nehodu vidí expert

Podľa experta na jazdu v teréne, ktorý má za sebou aj niekoľko zahraničných expedícií a usporadúva aj školenia a kurzy, záchranári mali veľké šťastie, že táto nehoda neskončila tragédiou. „Z videa nie je jasné, čo bolo príčinou, že sa vozidlo dostalo do takejto pozície. Je zrejmé, že vodič sa snažil celú situáciu, podľa natočenia kolies a revu motora, vyriešiť nasmerovaním vozidla smerom do kopca. V spojitosti s podkladom a trávou, ktorá mohla byť aj mokrá, to však nebolo najšťastnejšie riešenie,“ prezradil Roman.

Podľa neho, ak by vodič nasmeroval auto dolu kopcom, k takejto situácii nemuselo dôjsť. „Každé auto aj terénny špeciál má limity pri bočných náklonoch. Špeciálne terénne pneumatiky „drapáky“ mohli celú situáciu pri bočnom šmyku už len zhoršiť. Je obrovským šťastím, že sa chlapom podarilo z hrozivo vyzerajúcej nehody vyviaznuť živým, podľa toho videa by som povedal, že je to až zázrak,“ uzavrel Roman.