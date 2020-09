Hapal bude musieť poriadne improvizovať: Slováci chcú odčiniť blamáž s Čechmi

Neminie ho najväčšia improvizácia na lavičke slovenskej reprezentácie! Český tréner Pavel Hapal (51) má plnú hlavu starostí.

Po domácej lekcii v derby s Čechmi sa musí v dnešnom druhom zápase Ligy národov zaobísť až bez 11 hráčov. Včera ráno odletela do Izraela 18-členná výprava bez pätice z pôvodnej nominácie.

Podľa postov by z chýbajúcej jedenástky hráčov mohol Hapal bez väčších problémov vyskladať kompletnú zostavu. Vyzerala by takto: Dúbravka – Pekarík, Štetina, Niňaj, Hancko – Rusnák, Greguš, Hamšík, Mak – Zreľák, Duda. Slováci majú v Netanyi čo naprávať. Na Tehelnom poli totálne sklamali. „Možno hráči nájdu vo svojom výkone nejaké chyby a v ďalšom zápase sa ukážu v inom svetle. Dôležitý bude zraz o mesiac, kde je potrebné, aby prišli inak pripravení,“ zdôrazňoval český kouč po blamáži.

V piatok skúsil neúspešne hru s tromi stopérmi, dnes ho situácia núti poslať na ihrisko až štyroch. Stred by mal byť jasný - Škriniar – Valjent, na kraje sa zrejme presunú Šatka s Gyömbérom, ktorý s Čechmi nedohral pre svalové problémy. V tíme chýba Štetina, ktorého čaká operácia kolena, a pre zranenie vypadol aj Niňaj. Bundesligové trio Pekarík – Duda – Zreľák neuvoľnili kluby.

Hráči aj členovia realizačného tímu absolvovali pred odletom testy na koronavírus. Všetci s negatívnym výsledkom. V Netanyi ich nečaká nič jednoduché. Izraelčania si v piatok priviezli cennú remízu zo Škótska a nad Slovákmi si trúfajú vyhrať. „Po zápase s Čechmi sa nemôžeme vyhovárať. Musíme si vstúpiť do svedomia, rozobrať to, pozrieť si chyby a poučiť sa z nich. Na Izrael musíme ísť inak – zmeniť prístup, nasadiť viac bojovnosti, uchytiť sa nejakými dobrými akciami hneď na začiatku. Bude to ťažké, keďže nám chýba viacero hráčov,“ povedal nový kapitán Juraj Kucka.

KTO CHÝBA HAPALOVI?

Marek Hamšík hrozba karantény

Martin Dúbravka zranenie

Albert Rusnák hrozba karantény

Ján Greguš hrozba karantény

Dávid Hancko zranenie

Róbert Mak bez angažmánu

Peter Pekarík nesúhlas klubu

Ondrej Duda nesúhlas klubu

Adam Zreľák nesúhlas klubu

Lukáš Štetina zranenie

Branislav Niňaj zranenie