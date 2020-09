Prejde Tampa aj cez finále konferencie? Černák berie len Stanleyho pohár

Neúspech si nepripúšťa! Slovenský hokejista Erik Černák (23) prežíva po reštarte zámorskej NHL vydarené obdobie, keď výbornými výkonmi pomohol Tampe Bay do finále Východnej konferencie.

Dôrazný obranca dúfa, že mužstvo sa v ňom odrazí k vytúženému cieľu - zisku Stanleyho pohára!

Blesky sa do konferenčného finále východu prebojovali po päťzápasových sériách s Columbusom a Bostonom, v ktorých svojim protivníkom nedali šancu. Pod ich zaslúžené a presvedčivé výsledky sa výraznou mierou podpísal aj razantný bek Černák. Ten patrí medzi opory a najvyťažovanejších korčuliarov Tampy Bay, ktorá bude v konferenčnom vyvrcholení proti NY Islanders favoritom. „Dosiahli sme, čo sme si zaumienili, a vieme, že ak chceme pomýšľať na celkový triumf, musíme v tejto fáze už poraziť každého,“ povedal Erik pre oficiálny web Lightning, ktorí čakali na svojho vyzývateľa zopár dní.

„Každý deň voľna nám pomôže. O to lepšie sa dokážeme pripraviť na najdôležitejšie týždne ročníka. Chceme vyhrať Stanleyho pohár a vieme, čo pre to máme urobiť. Na nič iné nemyslíme,“ dodal Černák s tým, že sťahovanie sa z torontskej „bubliny“ do Edmontonu víta. „Presunom tam sa veľa vecí zmení. Nové klzisko, nový hotel, nové prostredie. Dúfam, že nás to nezabrzdí,“ uzavrel ofenzívne ladený zadák.