Peter Velits o Tourminátorovi: Súperi už nie sú zo Sagana v depresii!

Boj o zelený dres na Tour de France je tento rok poriadne napínavý. Aj bývalý pretekár Peter Velits (35) si všimol, že Peter Sagan (30) momentálne nie je taký dominantný, ako tomu bolo po minulé roky.

Napriek tomu nehádže flintu do žita a myslí si, že to najlepšie uvidia fanúšikovia od Tourminátora v poslednom týždni najslávnejších cyklistických pretekov sveta.

V súťaži o kráľa bodovačky má tento rok Sagan mimoriadne zdatného vyzývateľa - Sama Bennetta. V záverečných špurtoch na rovine sa na neho Sagan ani náhodou nechytá. Chlieb sa však môže na Tour podľa Petra Velitsa lámať až posledný týždeň.

„Na predikcie o zelenom drese je ešte asi skoro. Áno, je pravda, že po minulé roky bol Peter Sagan oveľa viac dominantnejší ako je teraz. Jeho nadvláda sa prejavila väčšinou vždy už na začiatku pretekov, z čoho boli potom ostatní jeho súperi dosť deprimovaní a demotivovaní,” povedal pre Nový Čas Velits, a jedným dychom dodal: „Verím tomu, že Peťo bude najviac bodovať hlavne posledný týždeň pretekov. To budú etapy, v ktorých môžu jeho konkurenti mať problém zbierať body. Práve tam by si mohol spraviť relatívne dominantný náskok. Máme toho pred sebou ešte veľmi veľa, čo sa týka špurtov aj bodovacích prémií,” myslí si Velits, ktorého slová potvrdil aj samotný Tourminátor.

„Musím byť trpezlivý a uvidíme deň po dni. Tour je veľmi ťažká a ja budem bojovať o zelený dres nielen na rovinatých etapách, ale aj v kopcoch. No väčšina rýchlostných prémií je ešte pred stúpaniami a za týchto okolností bude ťažké zdolať Sama Bennetta. Na krátke vzdialenosti je rýchlejší než ja,“ vyjadril obavy Sagan.

Čo sa týka celkového víťaza a žltého dresu, Velits nemá taktiež jasného favorita. „Primož Roglič z tímu Jumbo sa ukazuje, že je silný protivník. Je naozaj dobre pripravený, aj keď aj on má svoje slabiny. Jumbo ako tím ukázal, že si vie veci v kopcoch dobre kontrolovať, takže uvidíme, kto by to mohol Rogličovi skomplikovať. Adam Yates zatiaľ jazdí ako keby na ňom nebol žiadny tlak, ale neviem, či má na to, aby žltý dres priviezol až do Paríža,” uzavrel Velits.

R. Denk verí, že zelená ostane Saganovi

Zelená farba patrí k Saganovi na Tour de France tak neoddeliteľne ako horské etapy v Alpách a Pyrenejach. Tento rok ho však o rekordný ôsmy čaká tuším boj. Vie to aj jeho šéf Ralph Denk (46), ktorý vie, že dlhoročná Saganova výhoda - lepšie zvládanie stredne ťažkých etáp v kopcoch ako ostatní šprintéri - už nie je taká jednoznačná. „Pod Saganove výkony sa podpisuje zub času, už nie je taký explozívny,“ povedal pre portál sport.de. Jedným dychom však dodal: „Je stále silný a verím, že sa to prejaví v druhom a treťom týždni pretekov. V boji o zelený dres má stále dobré šance.“

To, že to nebude jednoduché, vie aj trojnásobný majster sveta, ktorý vie, že v Samovi Bennettovi má naozaj zdatného súpera. Že stačí jedna šprintérska prémia a je po náskoku, ktorý bol po sobote 7 bodov.