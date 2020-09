Borbély podržal Hapala: Dostal nedostatočne pripravený materiál, hráči boli priemerní

Slovenským futbalistom chýbali lídri, pracovná aktivita aj potrebná hĺbka kádra. Na druhej strane Česi prišli do Bratislavy s obrovským pracovným potenciálom a kvalita bola jednoznačne na ich strane.

Aj týmito slovami zhodnotil výkon slovenskej futbalovej reprezentácie v úvodnom súboji Ligy národov 2020/2021 futbalový tréner a televízny expert Ladislav Borbély. Slováci podľahli Čechom 1:3.

"Česi nám nastavili zrkadlo a má ostré kontúry. Buďme rozumní a poučme sa z toho. Naša reprezentácia momentálne nemá na to, aby sa usilovala o veľké turnaje. Máme veľa priemerných hráčov, ktorí aktuálne nedosahujú nadpriemernú medzinárodnú úroveň,” povedal Borbély v rozhovore na webe sport.aktuality.sk.

Podľa Borbélyho tréner Pavel Hapal má veľmi limitovaný počet kvalitných futbalistov súcich na medzinárodnú konfrontáciu. "Keď odpočítame skupinu hráčov, ktorí nemohli nastúpiť, Hapal mal veľmi obmedzené možnosti. Dostal fyzicky nedostatočne pripravený hráčsky materiál bez zápasovej praxe. To determinovalo herný prejav, keď sme si nedokázali vytvoriť plynulé akcie. Keby aj Kucka v 20. min skóroval, nepomohlo by nám to," dodal Borbély.

Piatok je minulosť, ale Slováci musia hrať ďalej. A pokúsiť sa vylepšiť zlý dojem. Už v pondelok ich v izraelskej Netanyii od 20.45 h čaká druhá herná previerka v 2. skupine B-divízie Ligy národov. A vzhľadom na zloženie kádra to budú mať ešte ťažšie ako v piatok na Tehelnom poli. Do Izraela odleteli bez štyroch hráčov z pôvodnej nominácie. Okrem Petra Pekaríka, Ondreja Dudu a Adama Zreľáka, ktorých neuvoľnili kluby, chýbal na palube lietadla aj zranený Lukáš Štetina. "Po absolvovaní magnetickej rezonancie to vyzerá tak, že ho pravdepodobne čaká operácia kolena. Zdravotné problémy nepustili do Izraela ani Branislava Niňaja. Kouč Hapal bude mať na pondelkový zápas k dispozícii 18 hráčov," informoval oficiálny portál SFZ.

Napriek tomu je povinnosťou slovenských reprezentantov podať lepší výkon a dosiahnuť prijateľnejší výsledok ako doma proti Čechom. Izraelčania začali remízou v Škótsku 1:1. "Musíme sa na toto stretnutie pripraviť tak, aby sme predviedli iný výkon ako s Čechmi. Tí boli vo všetkých aspektoch lepší ako my," priznal stredopoliar Patrik Hrošovský. Ďalší člen stredovej formácie Juraj Kucka, ktorý v piatok nastúpil s kapitánskou páskou, spoluhráča doplnil: "Musíme k tomu pristúpiť inak. Treba nasadiť viac bojovnosti, uchytiť sa nejakými akciami na začiatku a zvládnuť celý zápas. Bude to ťažké, lebo zranení hráči a aj tí ďalší, ktorí nemôžu cestovať, budú chýbať. Musíme však ísť do zápasu s tým, že chceme bodovať."

Borbély v Izraeli očakáva, že sa slovenskí náhradníci chopia príležitosti. "Bude to zrejme šanca pre náhradníkov a hráčov širšieho kádra ukázať kvalitu a presvedčiť trénerov, že sú alternatívami aj do najvážnejších zápasov," uzavrel Borbély.