Jan už 3 roky nemal nádchu, depresie a trúfa si aj na COVID-19: Napne vás, čo kvôli tomu pije

Dvadsaťšesťročný športový tréner Jan Schünemann z Hamburgu sa od štrnástich rokov venuje kickboxu. Pred tromi rokmi ale trpel veľkými depresiami. A tiež sa zhoršoval jeho zdravotný stav. Potom sa dočítal o urinoterapii a povedal si, prečo nie.

Dnes je veľkým propagátorom liečivého popíjania vlastného moču. Denne ho vypije až tri litre a vďaka tomu vraj tri roky nemal ani nádchu, nepozná infekcie, oslabenú imunitu, depresie či zlú náladu a vyčerpanie.

"Nikdy som nebol v lepšej kondícii," hovorí a dodáva, že mu stačí mnohokrát spať len štyri hodiny denne. Keď je extra vyčerpaný, jeho telo si vyžiada sedem hodín spánku. Ale niekedy má zase energie v tele toľko, že mu stačia len tri hodiny. "Je to dokonalý liek na všetky choroby a proti všetkým vírusom. Je to telu vlastné vakcinácia," myslí si a tvrdí, že ho nedostane ani koronavírus.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Shivambu + Handstand Push-Ups!! Personal Training required? Feel free to contact me!! Stay true to yourself, have self love and do Shivambu! #shivambu #urinetherapy #handstandpushup #handstand #martialarts #dicipline #routine #personaltrainer #alchemy #realitycreation #oroboros #magick #shamanism #rawfoods #strenght #movemind #selflove #selfhealing #staytruetoyourself Príspevok, ktorý zdieľa Jan Shamanic (@janshamanic), 10 Júl 2020 o 7:39 PDT

Moč popíja od roku 2017, tiež si ním potiera kožu, vyplachuje uši či oči. "Objavil som Shivambu Kalpa (urinoterapiu) na internete a bez predsudkov to skúsil. Blahodarné účinky boli okamžite také silné, že som vedel, že budem pokračovať. Trpel som depresiami a bol som odpojený od seba, toto mi pomohlo preniknúť hlbšie k sebe a ponoriť sa do svojho vlastného vedomia. Pomohlo mi to preskúmať všetky kúty svojej mysle, hlbšie vrstvy reality, myšlienky zákonov hermetiky, jogovú tradíciu, sebaudržatelnosť tela, a čo je to samoliečivá telesná schránka. Shivambu Kalpa sa mi zapáčila, pretože som vždy pátral po liečive, ktoré môže užívať každý. Je to veľmi prirodzené a prírodné a dostupné úplne všetkým," tvrdí Jan.

A ako urinoterapiu aplikuje? Proste sa vymočí do zaváracieho pohára a potom to vypije. "Počas dňa sa mení chuť, pretože telo vytvára vlastnú rovnováhu a destiluje neustále rôzne látky. Záleží to veľa na tom, koľko máte v tele vody, ako je vaše telo vnútorne čisté, čo jete, ale aj na vašom mentálnom, emočnom a duchovnom nastavení a energii daného momentu. Ja pijem moč denne, tiež si ho vtieram do očí, nosa, uší a kože," tvrdí Schünemann, ktorý teraz urinoterapiu propaguje na Instagrame a YouTube, kde radí začiatočníkom, ako do tajov dávneho liečiteľského systému preniknúť.