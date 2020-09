Krásna Claudia Schiffer oslávila 50: Ako sa z dcéry prísneho právnika stala supermodelka

Čas letí pre všetkých spravodlivo a aj jedna z najkrajších žien na planéte nezostala večne mladá. Krásna Claudia Schiffer oslávila koncom augusta 50 rokov.

Modelka sa stala jednou z najznámejších tvárí modelingu s nafotenými rekordnými 1 000 obálkami a so závratným majetkom v hodnote 55 mil. eur. Ktovie, kam by sa uberal život mladej krásky, keby ju jeden večer prísny otec - právnik nepustil na diskotéku. Introvertná sedemnástka by sa možno stratila v dave hlučných kamarátok, nebyť jej sviežej krásy. Fotogaléria 10 fotiek v galérii

A ako to u veľkých talentov býva, v ten večer neunikla profesionálnemu oku Michaela Levatoneho, šéfa prestížnej agentúry Metropolitan Model Agency, ktorý bol služobne v Düsseldorfe. A touto zhodou okolností sa začal život dievčaťa, ktorý sprevádzali samé pozitívne náhody.

Dotyky s Parížom

Po maturite odletela Claudia do Paríža, kde sa vzápätí objavila na obálke Elle. Jej tvárička s vyhrnutou vrchnou perou, malým nosom a jemným predkusom pripomenula svetovému fotografovi a bývalému manželovi Brigitte Bardot jeho mladé časy a požiadal svoju krajanku o sedenie.

Keď sa objavili jej portréty v štýle božskej B. B., Paríž a najlepší návrhári už ležali nemeckej mademoiselle pri nohách. Francúzsko šalelo. Ak sa objavila v nejakej kampani, stúpli predaje. To využil v tom čase ešte neznámy návrhár Paul Marciano, ktorý si ju v roku 1990 doslova vyprosil. Priniesla mu šťastie, jeho značka Guess sa odvtedy stala globálnym biznisom.

Roztržka s Lagerfeldom

Fotografia Herba Rittsa, kde zobrazil Claudiu na obálke britského Vogue, upútala Karla Lagerfelda natoľko, že si vybral netradične krásnu modelku ako novú tvár značky Chanel. Obidvaja nemecky dôkladní a disciplinovaní si dokonale rozumeli. Od čias hereckej divy Marlene Dietrich sa žiadna Nemka netešila vrelému obdivu Francúzov. Sama modelka prispela k svojej popularite skvelou znalosťou francúzštiny, ktorou sa prihovárala z rôznych talk show tamojších televízií.

Lagerfeld sa cítil ako objaviteľ, no jedného dňa vznikol konflikt, ktorý ani jeden z nich nekomentoval. Pozorovatelia usúdili, že manipulatívny Karl ju chcel výlučne pre seba a Claudia už mala vo vrecku významné ponuky na fotenia pre všetky nadnárodné značky. Spolu s Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington a Lindou Evangelistou sa stali fenoménom doby, topmodelkami, ktoré kraľovali Milánu, s gážami, ktoré nedosiahli ani filmové hviezdy. Po rokoch sa Karl so svojou múzou pomeril.

Zamilovaná do kúzelníka

Svojimi dlhými nohami a vzhľadom Barbie okúzlila Claudia najväčšieho amerického mága Davida Copperfielda, ktorý ju roku 1994 pozval na svoje berlínske vystúpenie. Okamžite ju požiadal, aby mu asistovala na pódiu. Láska bola na svete. Trvala 5 rokov a Kráska a Zviera, ako ich volali, sa striedavo ukazovali v hoteloch po celom svete. Kým sa neobjavila zmluva, ktorú vysnorili francúzski novinári.

Potvrdzovala, že Claudia bola zaviazaná za honorár tráviť istý čas po boku vtedy pohasínajúcej hviezdy démonického Davida a pomôcť mu ku vzkrieseniu upadajúceho biznisu. Claudia to nedementovala. Pod nátlakom potvrdili, že zmluva je pravá. Súčasne vyhlásili, že sa do seba zamilovali. Po piatich rokoch zrušili zasnúbenie a David sa oženil s inou.

Schiffer ako značka

Schiffer sa v novembri 1999 objavila na obálke limitovaného vydania Vogue s názvom Moderné Múzy. Bola označená za najkrajšiu ženu sveta. Okrem fotenia predvádzala pre všetky globálne značky. Bola tvárou luxusných kozmetických značiek, ale nepohrdla ani reklamou na bežné auto Citroën. Prečo by aj nie, keď jej táto spolupráca obohatila účet o vyše 3 milóny eur.

S vekom si začala uvedomovať svoje privilégiá a s neokázalou láskou sa venuje ľuďom, ktorí žijú v chudobe. Pracuje pre UNICEF a pre pridružené organizácie. Ako hold k jej narodeninám jej vybrané svetové značky vytvorili malé limitované kolekcie na denné nosenie. Balmain, Dolce&Gabbana, Versace a Izabel Marrant sa rozhodli časť peňazí venovať na Claudiinu charitu.

Aristokratka

Po rozchode s Davidom bolo vídať Claudiu s obchodníkom s umením Timom Jeffriesom. Vzťah bol krátky. Po ňom sa zoznámila s mužom svojho života, anglickým režisérom a producentom Matthewom Vaughnom. V roku 2002 sa vzali. Ako v správnej rozprávke, majú tri krásne deti a žijú na panstve obklopenom prírodou a koňmi.

Vydajom získala šľachtický titul a občas ju možno vidieť cválať na koni ako pravú aristokratku. Claudia naďalej prijíma ponuky na exkluzívne fotenia a blysne sa na premiérach filmov, ktoré jej manžel produkoval. O svojom veku vraví: „Som šťastná, že mám päťdesiat rokov, a nikdy som sa necítila viac sebavedome. Nechcem vyzerať mladšie, prijímam sa taká, aká som!“