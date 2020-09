Futbalisti Portugalska si v Lige národov bez problémov poradili s Chorvátskom a zvíťazili 4:1.

A to aj napriek tomu, že ich najväčšia hviezda Cristiano Ronaldo sedel len na tribúne. Zotavuje sa z infekcie palca na nohe.