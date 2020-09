Módna polícia: Mórová bez podprsenky, Nízlová v nočnej košeli, kráľovnou Mirgová

Slovenské celebrity mali po dlhšej dobe možnosť ukázať sa v noblesných róbach, zladené od hlavy po päty. Ako sa im to (ne)podarilo, zhodnotila módna redaktorka Karin Kollárová.

Dominika Mirgová

Najlepšie oblečenou ženou večera bola speváčka Dominika Mirgová. Tá mala na sebe luxusné svadobné šaty, ktoré nádherne kopírovali jej štíhlu postavu a veľký výstrih zas zvýraznil jej vylepšené proporcie. Drdol ju krásne zjemnil spolu s nude makeupom. 10/10

Daniela a Veronika Nízlové

Twiinsky sa po dlhom čase na akcii objavili spolu. Pre mňa bola lepšie oblečenou dvojičkou Daniela v zlatých antických šatách, ktoré jej perfektne sedeli. Malé mínus za topánky na hrubej platforme. Ak by to boli jemné sandáliky, bolo by to dokonalé. Daniela 9/10

Slovenské celebrity na odovzdávaní cien: Jedna ukázala vulgárny výstrih, Twinnska skoro všetko!

Veronika to poňala o trošku extravagantnejšie, volániky, flitre, veľký výstrih. Šaty trochu pripomínali barokovú nočnú košieľku. AK by si ich obliekla Lady Gaga, všetci by si určite sadli na zadok. Veronika v nich vyzerala tiež skvelo. Veronika 8/10

Sima Martausová

Ocenená speváčka Sima Martausová ako inak v šatách so slovenským motívom. Jednoduchý strih, krásna látka a prirodzený makeup sú pre Simu typické a inak si ju ani nevieme predstaviť. Za každých okolností obyčajné dievča a to jej svedčí. 10/10

Ibrahim Maiga s manželkou

Ibrahim Maiga prišiel v sprievode svojej manželky, tá bola oblečená v netradičných šatách a s typickým africkým turbanom. On však absolútne nedodržal dress code a jeho outfit bol vhodný len na prechádzku do mesta. Spoločenská udalosť si žiada spoločenský odev. Ibiho manželka - 10/10, Ibi Maiga - 0/10

Rebecca Justh

Vraví sa proti gustu žiaden dišputát, ale myslím si, že žena po 60-ke by nemala až tak okato ukazovať svoje vnady, i keď sú pekné. Módna návrhárka Rebecca Justh má však zrejme iný názor. Mne to však príde nevkusné. Elegantná róba by z nej urobila divu. 5/10

Lina Mayer

Veľmi to seklo aj speváčke Line Mayer. Nevinná biela toaleta s detailami sklíčok na rukávoch bola veľmi jednoduchá, no o to efektnejšia. Tu sa môžeme presvedčiť, že v jednoduchosti je krása. Stačilo si obuť strieborné lodičky a hviezda večera bola na svete. 10/10