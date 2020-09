Infektológ Jarčuška vyšiel s pravdou von: Obavy z jesene! Čo nás čaká v druhej vlne pandémie?

Sme na hranici komunitného šírenia! Situácia na Slovensku sa zo dňa deň zhoršuje. Podľa infektológa a člena Pandemickej komisie Pavla Jarčušku sme na druhú vlnu pripravení lepšie ako na to prvú. Napriek tomu hrozí, že opäť dôjde k zatváraniu niektorých prevádzok. Hrozí Slovensku scenár spred pár mesiacov?

Ako vnímate súčasnú situáciu?

- Je veľký nárast v posledných dňoch s relatívne veľkými regionálnymi rozdielmi. Tá situácia sa dala očakávať po návrate ľudí z dovoleniek, kde mnohí mali veľmi silné sociálne interakcie a priniesli si domov tú infekciu. Predtým relatívne veľa prípadov si doviezli z Ukrajiny a zo Srbska.

Z ktorých krajín je najviac nakazených?

- Určite z Chorvátska, stále z Ukrajiny, znížil sa počet ľudí zo Srbska.

Hranice sú otvorené od 15. júna, nie je zvláštne, že tie prípady vyskočili až na konci leta?

- Vôbec to nie je divné, aj Chorvátsko a Grécko žijú z cestovného ruchu, tých turistov lákali a tie prípady sa prejavili s určitým oneskorením, šírenie je oveľa intenzívnejšie za posledných 45 dní.

Počet úmrtí ale nie je taký vysoký ako v prvej vlne...

- Aj počet úmrtí sa nám zvyšuje, znova vidno, že dobieha krivka epidemiologického šírenia. Aj sezónni robotníci ochorenie šírili vnútri kolektívu, boli to ľudia v produktívnom veku, aj dovolenkári - to boli rodiny s deťmi a tak sa nám to rozšírilo aj do staršej generácie. Keď porovnávame krivku, medzi akou skupinou boli ochorenia koncom júla, začiatkom augusta, tak to bolo vo vekovej skupine 25 - 44 rokov. Ale nám narastá počet pacientov 65+, ktorí sú v nemocniciach a so závažnejším priebehom.

Tí starší sa nakazili od tých, čo prišli z dovoleniek?

- Určite je tam sociálny kontakt s vnúčatami, deťmi, ktoré síce nemuseli byť na dovolenke, ale mohli byť s niekým, kto bol na dovolenke. Ten vírus, ak sa vylučuje 14 dní, tak kontakty kontaktov sú prenesené na generáciu, ktorá je staršia.