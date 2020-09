Česká legenda zvádza nerovný boj s COVID-19: Smutná pravda o zdravotnom stave Zagorovej

Len v piatok sa verejnosť dozvedela, že obľúbená speváčka Hana Zagorová (73) bojuje v nemocnici s koronavírusom. Nikto však nevedel, aký vážny jej stav naozaj je. Teraz prehovoril jej manžel, Štefan Margita (64), ktorý potvrdil obavy fanúšikov.

Hanu museli hospitalizovať, pretože Covid-19 má u nej veľmi ťažký priebeh. Najskôr musela zo zdravotných dôvodov odvolať koncert, potom sa neobjavila v relácii Jana Krausa. Dúfali v obyčajnú virózu, no potom prišli pozitívne výsledky testu na koronavírus.

„Nikomu neprajem, aby zažil to, čo teraz Hanka počas posledných desiatich dní,“ vyjadril sa Štefan pre FTV Prima. Hana bojovala s vysokými horúčkami až 40 stupňov. Keď ani po týždni neprešli, prijali ju do nemocnice. Nákaza sa nevyhla ani jej manželovi, ktorý sa však lieči doma. Svoju manželku, ktorá v nedeľu oslavuje narodeniny, nemôže ani navštíviť. „Prial by som si jedno, aby ste jej všetci zablahoželali v nedeľu k narodeninám, ktoré má, a tešili sa na ňu na javisku,“ povedal.

S manželkou mali množstvo plánov, ktoré museli odložiť. Kým je Hanka v nemocnici, Štefan dojednáva nové termíny a verí, že čoskoro bude všetko v poriadku a že sa choroby zbavia.