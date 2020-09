Cigániková sa vydala za sexi exmodela: Pikantné odhalenie! Svadobčania sa museli červenať

V sobotu bol veľký deň liberálnej zákonodarkyne Janky Cigánikovej (36). V kaštieli Studené v Moste pri Bratislave sa vydala za svojho dlhoročného partnera a účastníka reality show VyVolení a bývalého modela Daniela Bittóa.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Svedka pri sobáši jej robil stranícky šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík (52), ktorý však prekvapivo dostal aj inú úlohu - pripraviť pohostenie pre svadobčanov ešte pred začiatkom obradu.

Politička nerobila so svojou svadbou žiadne tajnosti a posledný týždeň pridávala na sociálnu sieť každý deň jednu fotku s budúcim manželom, pričom k nej aj vždy pripísala, koľko dní ostáva do sobáša. Dočkala sa v sobotu, keď na veselicu prišlo vyše 130 pozvaných hostí. Medzi nimi nechýbali stranícki kolegovia - bratislavský župan Juraj Droba (49), minister hospodárstva Richard Sulík, ale napríklad aj šéf Dobrej voľby Tomáš Drucker (42). Líder saskárov sa však neprišiel len zabávať, ešte predtým, ako sa navliekol do slávnostného smokingu, sa v zástere pustil do kuchtenia pre prichádzajúcich svadobčanov.

„Pripravujem britské národné jedlo tikka masala,“ povedal so smiechom Sulík o pôvodne indickom pokrme. Svadbu sprevádzali aj hygienické opatrenia kvôli pandémii a hosťom preto rozdávali rúška. Samotný obrad sa konal vonku v parku vedľa kaštieľa. „Pamätáš si pred rokmi, malo to byť nezáväzné. Chcela som len zážitok a ty si bol ideálny na také niečo. Nádherný chlap, živel, neskrotný... Až príliš, a takmer hneď som sa zamilovala,“ povedala Janka v dojímavom svadobnom sľube svojmu nastávajúcemu Danielovi, s ktorým sú spolu už 7 rokov.