Matovič o prudkom náraste nakazených: V hre je aj celoplošné zatváranie

Ak čísla ľudí s ochorením COVID-19 budú naďalej rásť, sme materiálne a personálne nachystaní na túto situáciu. Myslí si to premiér Igor Matovič (47), ktorý riadenie boja proti koronavírusu necháva na ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčím (46), no v prípade kritického stavu by neváhal prebrať velenie späť.

Schytali to 3 okresy! Od nedele sa sprísňujú opatrenia: Čo všetko hygienici zatrhli? V piatok sme na Slovensku zaznamenali prudký nárast pozitívne testovaných osôb na koronavírus. Hygienici zistili rekordných až 226 nakazených ľudí. Toto číslo je podľa predsedu vlády Igora Matoviča zarážajúce, no pripisuje ho otvoreným hraniciam. Slovensko však podľa neho druhá vlna pandémie neprekvapí. „Personálu máme, myslím si, dostatok na to, aby sme ešte 30-krát viac ľudí mali na pľúcnych ventiláciách,“ uviedol premiér v relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že za opatrenia je zodpovedný rezort zdravotníctva na čele s ministrom Marekom Krajčím. „Skladá mi účty, v momente, ak budem vidieť, že situáciu nezvládajú, tak budem do toho intervenovať, budem sa zaujímať a určite nenechám Slovensko napospas tomu, ak by som videl, že pandemická komisia si zakrýva oči a neprijíma potrebné opatrenia,“ zdôraznil Matovič, ktorý nevylúčil ani plošné zatváranie škôl. Dodal, že takéto opatrenie by bolo len poslednou možnosťou, ale zatiaľ majú všetko v rukách regionálni hygienici. Na Slovensku pribudlo rekordných 226 nakazených: Reakcia hygienikov, ktorú nikto nechcel počuť! „Pri určitom počte pozitívne testovaných, ak presiahneme hranicu, že hygienici nebudú schopní v jednotlivých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva dohľadávať kontakty tých ďalších ľudí, ktorí sa mohli nakaziť, v tom prípade budeme musieť pristúpiť aj k celoplošným opatreniam,“ zakončil premiér. Avizoval tiež, že cez víkend bude komunikovať s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v súvislosti s čiastočným uzavretím hraníc u našich južných susedov.