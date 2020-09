Volkovi na Diamantovej lige chýbali diváci: Aj čas mohol byť lepší

Parádna premiéra! Tá sa vydarila najrýchlejšiemu Slovákovi na mítingu Diamantovej ligy (DL) v Bruseli.

Na štart dvojstovky nastupoval s 20. časom v európskom renkingu, no do cieľa prišiel druhý! Po pretekoch si pochvaľoval, že dokončil preteky zdravý a s typickou dávkou skromnosti poznamenal: „Celkovo to nebol zlý beh.“ Halový majster Európy 2019 na 60 m Ján Volko zabehol v Bruseli čas 20,81 s, predstihol ho len líder európskych tabuliek Talian Desalu.

„Diváci mi chýbali, aj čas mohol byť lepší... Prvých približne 120 metrov som zvládol dobre, no stratil som vo výbehu zo zákruty. V závere som ešte zabojoval a dotiahol som sa,“ dodal ešte pre portál atletikasvk.sk k svojej premiére v prestížnom seriáli Ján Volko, ktorého ďalší štart čaká v utorok v Ostrave na Zlatej tretre.

Spokojná bola trénerka Naďa Bendová, ktorú potešilo, že prvýkrát v tejto ubolenej sezóne cítila napätie, vzrušenie a má skvelý pocit z pretekov. „Žiaľ, nemali sme možnosť dokončiť prácu na rýchlostnej vytrvalosti a na 200 m je to vidieť. Najdôležitejšie je, že je v poriadku zdravotne,“ povedala trénerka, ktorá sa pridala k svojmu zverencovi, aj jej chýbali diváci v hľadisku.

Desiaty a siedmy

Ján Volko je desiatym Slovákom so štartom v DL a siedmym, ktorý vybojoval umiestnenie na stupňoch. Pred ním to dokázali sestry Velďákové (trojskokanka Dana bola tretia v Londýne 2011 a 2015 a diaľkarka Jana bola prvá v Štokholme 2015 a tretia v Londýne 2015) a Lucia Hrivnák Klocová (druhá v Birminghame 2011 a tretia v Londýne 2011).