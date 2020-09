Nevyliečiteľne chorý Francúz chcel streamovať svoje umieranie: Takúto ranu pod pás nečakal!

Facebook zablokuje profil Francúza Alaina Cocqa trpiaceho nevyliečiteľnou chorobou, ktorý chcel svoje umieranie naživo streamovať prostredníctvom tejto sociálnej siete. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Alain Cocq (57) trpí mimoriadne zriedkavým a nevyliečiteľným ochorením, pri ktorom sa steny jeho tepien zlepujú a spôsobujú ischémiu - zastavenie alebo nedostatočný obeh krvi v tkanive alebo orgáne.

Cocq chcel streamovaním svojho umierania upozorniť na nepriaznivú situáciu smrteľne chorých pacientov vo Francúzsku, ktorým nie je umožnené zomrieť v súlade s ich želaním. Dúfal, že tým prispeje k zmene príslušnej legislatívy.

"Napriek tomu, že rešpektujeme jeho rozhodnutie, ktorým chce upriamiť pozornosť na tento komplexný problém, po odbornej konzultácii sa riadime odporúčaním expertov a podnikli sme kroky na zamedzenie živého vysielania na mužovom profile," vyjadril sa pre agentúru hovorca Facebooku. Taktiež pripomenul, že užívateľské pravidlá tejto sociálnej siete neumožňujú streamovanie pokusov o samovraždu.

Prosbe Alaina Cocqa nevyhovel ani prezident Emmanuel Macron, ktorý mu vo svojom liste zverejnenom v piatok pripomenul, že francúzske zákony eutanáziu neumožňujú. Macron však v liste napísal, že plne rešpektuje jeho rozhodnutie ukončiť svoj život.

Cocq sa preto rozhodol, že od piatka podvečera prestane jesť, piť i užívať lieky. Očakáva, že mu zostáva menej ako týždeň života. So streamovaním svojich posledných dní plánoval začať v sobotu na svojom facebookovom konte. "Viem, že nasledujúce dni budú ťažké, ale už som sa rozhodol a som pokojný," napísal na Facebooku v sobotu po polnoci.

Francúz sa snažil o zverejnenie ďalšieho videa v sobotu ráno, kedy aj oznámil, že Facebook do 8. septembra blokuje možnosť streamovania na jeho profile. Zároveň svojim priaznivcom oznámil, že "do 24 hodín bude vytvorená záloha," pomocou ktorej by malo byť video spustené.