Sagan bude bez šance, 9. etapa je pre tých, ktorí idú na žltý dres

Ako vidí 9. etapu Tour de France Peter Privara (60), šéf Slovenského zväzu cyklistiky?

"Peter Sagan o víťazstvo dnes bojovať nebude. Celý víkend sa nesie v znamení tých cyklistov, ktorí idú za žltým dresom. Dve náročné horské etapy dajú borcom poriadne zabrať. Práve tu sa láme chlieb pre tých, ktorí sa snažia spraviť čo najlepší výsledok v celkovom umiestnení. Dnes môžeme byť svedkami úniku, ktorý by mohol prísť až do cieľa. Ak by sa v ňom Peťo nachádzal a bojoval, mohol by pozbierať veľa bodov. Šprintovať v závere sa však určite nebude. Peter si príde na svoje až v pondelok, keď sa opäť bude pretekať na rovine.“ Horskú etapu ovládol domáci Peters, Sagan opäť stratil z náskoku v boji o zelený dres

Štart: 12.15 hod. (Pau)

Cieľ: 16.27 hod. (Laruns)

Profil: horský (154 km)

Šanca Sagana: nereálna