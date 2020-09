Koronavírus máta Tour na každom kroku: Na rúška si zvykajú jazdci aj diváci

Pelotón si zvyká, ale... Na niektoré novinky v koronavírusovom vydaní Tour de France si zvykáme všetci veľmi ťažko.

Práve obava z toho, či vôbec cyklisti dôjdu do parížskeho cieľa, naučila všetkých nutné novinky tohto 107. ročníka Tour. Najmä to, že pelotón sa k fanúšikom nesmie priblížiť. „Tu bývala cesta za normálnych okolností obsypaná fanúšikmi, že sme mali problém prejsť,“ povzdychol si pre oficiálnu stránku podujatia www.letour.fr bývalý španielsky profesionál Pedro Horrillo, podľa ktorého Tour bez divákov prichádza o svoje čaro, no opatrenia dodržiava.

Usporiadatelia na elimináciu šírenia koronavírusu zaviedli systém dvoch bublín. Pretekárskej a zvyšku sveta. Symbolom sa stali rúška, ktoré sú realitou týchto dní nielen v cyklistike. Ich nosenie sa vzťahuje aj na divákov, ktorí však dosť často rúška ignorujú. Veru, cyklisti sú v tomto oveľa poctivejší. Zdá sa, že im oveľa viac záleží na tom, aby sa koronavírusom poznačená Tour odjazdila celá.