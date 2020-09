Prežíva muky! Roman Luknár už nedokáže stáť na vlastných nohách: Toto nevyzerá dobre

Budú musieť za neho hľadať náhradu?! Herec Roman Luknár (55) má už dlhodobo vážne zdravotné problémy. Za všetkým sú jeho platničky, ktoré mu spôsobujú neutíchajúcu bolesť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Známy umelec je však jednou z hviezd markizáckeho seriálu Pán profesor, ktorý sa opäť nakrúca. Tvorcovia tak majú hlavu v smútku, pretože hrozí, že sa herec už na pľac nepostaví!

Luknárove problémy začali vo februári, keď sa ozvali jeho platničky, a tie mu rozhodne nedávajú spávať. Podľa informácií Nového Času herec tento vážny zdravotný zádrheľ rieši s lekármi, no bolesť neutícha. Umelec navyše nakrúcal markizácky seriál Pán profesor a jeho ťažkosti si všimli aj ľudia zo štábu. „Nedokázal stáť na nohách, bolo vidieť, že ho to veľmi bolí. Tvorcovia sa obávajú, že sa to ešte zhorší a Roman nebude môcť nakrúcať. To by bol obrovský problém. Museli by prepisovať scenáre a niečo vymyslieť s jeho postavou,“ prezradil zdroj z televízie.

Zobral si voľno

Herec mometnálne oddychuje a snaží sa načerpať nové sily. „Vieme o zdravotných problémoch Romana Luknára, veríme, že sa čoskoro vyriešia. Momentálne má pán Luknár pauzu v natáčaní, ktorá bola plánovaná,“ povedala PR manažérka Andrea Macáková. Budúci týždeň má však byť Luknár na pľaci a stále nie je isté, či sa tam objaví. Nový Čas sa snažil s hercom skontaktovať, no ten na naše otázky do uzávierky neodpovedal.