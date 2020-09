Hrôza v Joviciach: Pred bytovkou našli vyhodený ľudský plod! Šokujúce slová obyvateľky

Hrozné! Dvaja Jovičania pred bytovkou objavili ľudský plod. Niekto sa ho zbavil, pričom polícia na tomto prípade z okresu Rožňava usilovne pracuje. Zatiaľ veľa informácií známych nie je, no miestni si o tom myslia svoje.

Najviac prezradila Marta Lovašová (52), ktorá v tejto bytovke bez vody a kanalizácie býva. "Išla som vyliať vonku vedro s vodou a čosi zvláštne som tam uvidela. Myslela som si, že je to mačka alebo pes. Neviem, kto to tam mohol dať," uviedla žena. Oveľa razantnejšie a príčetnejšie však zareagoval jej sused Ivan Rusnák (31), ktorý zistil, čo je vo veci.

"Ihneď som aj volal políciu. Rozoznal som, že ide o ľudský plod, veď som už otcom štyroch detí. Odložil som ho do takej dózy a čakal na príchod polície a sanitky. Neviem, komu to dieťa patrilo, hoci nejaké tehotné by sa našli. Moja manželka Andrea (30) to však určite nebola, lebo už nemôžeme mať ďalšie potomstvo," spomenul Rusnák.

Samotná polícia ešte počas príchodu Nového Času zaisťovala miesto činu a k udalosti sa pre krátkosť času a len začiatok vyšetrovania nemohla vyjadriť ani krajská policajná hovorkyňa. Isté však je, že v tejto bytovke pre sociálne slabších o hygienických návykoch nemôže byť ani reč, pár rokmi tu totiž vo veľkom zúrila epidémia žltačky.