Tenisová tragikomádia na US Open: Grék Tsitsipas na tento zápas nikdy nezabudne

Málovídaný kolaps predviedol v 3. kole grandslamového US Open v New Yorku grécky tenista Stefanos Tsitsipas (22).

Dvadsaťdvaročný rodák z Atén, ktorý v úvodných dvoch stretnutiach vo Flushing Meadows nestratil set ani vlastné podanie,Mal k dispozícii šesť mečbalov - tri po sebe a dovedna štyri pri vlastnom podaní, no napriek tomu nedokázal dotiahnuť zápas do víťazného konca.napísal Grék na twitteri. Čorič postupom do osemfinále vyrovnal svoj najlepší výsledok v New Yorku. O premiérové grandslamové štvrťfinále v kariére si zahrá proti Austrálčanovi Jordanovi Thompsonovi.okomentoval 23-ročný Chorvát triumf nad Tsitsipasom.