Sledovali iný zápas? Opačné reakcie trénera Holandska a Poľska: Džeko pretrhol Talianom víťaznú šnúru

Finalisti úvodnej edície európskej Ligy národov 2018/2019, futbalisti Holandska, vstúpili do nového ročníka tejto súťaže reprezentačných tímov piatkovým víťazstvom nad Poliakmi 1:0.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Nečakanú absenciu museli niekoľko dní pred duelom riešiť aj "oranjes", keďže ich doterajší kouč Ronald Koeman zasadol na lavičku FC Barcelona.

Holanďania pod vedením dočasného kormidelníka Dwighta Lodewegesa dominovali. V Amsterdame mohli zvíťaziť aj vyšším skóre a zadák Liverpoolu Virgil van Dijk poznamenal, že hráči sú zvyknutí na metódy Lodewegesa, ktorý predtým spolupracoval so spomenutým Koemanom. "Dwight Lodeweges je šéf. Môžete vidieť, že má našu úctu," povedal Van Dijk na adresu 62-ročného kanadského rodáka.



Pre oba tímy to bol premiérový štart po niekoľkomesačnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu. Napokon rozhodol zásah Stevena Bergwijna zo 61. min.vyslovil Van Dijk prianie azda každého hráča či futbalového fanúšika.

Samotný Lodeweges bol s výsledkom spokojný, no priznal, že v holandskej hre vidí niekoľko nedostatkov, na ktorých treba popracovať. "Niektoré veci trochu škrípu. Deväť mesiacov sme však neboli pohromade," poznamenal niekdajší kouč Heerenveenu či PSV Eindhoven, ktorý si v prvom polčase poriadne odfúkol po stopercentnej šanci poľského útočníka Krzysztofa Piateka.



Médiá v Poľsku nenechali na tíme Jerzyho Brzeczeka "suchú nitku"., Zieliňski bol opäť neviditeľný," napísal Przeglad Sportowy. "Strely 16:2, pomer držania lopty 65:35 % pre Holandsko a náš tréner povie, že je spokojný s hrou, pohybom a dodržaním taktiky. Sledoval pán Brzeczek rovnaký zápas ako my?" pýta sa portál sport.pl.

Nespokojný s hrou Poliakov, akurát trochu inak, bol aj holandský útočník Memphis Depay. "Poliaci boli veľmi podráždení. Šliapali, kopali a podobne... Rozhodca sa podľa mňa v niektorých situáciách nezachoval správne. Na druhej strane, mužstvo, ktoré hrá pekný futbal, si s tým musí poradiť. Myslím si, že sme zareagovali dobre," povedal podľa webu Sportowe Fakty 26-ročný zakončovateľ francúzskeho Lyonu, v súvislosti s ktorým sa špekuluje, že v FC Barcelone nahradí Uruguajčana Luisa Suáreza.



Na výbere "Azzurri" sa negatívne odrazil aj fakt, že jeho hráči sú len uprostred prípravy na novú sezónu. Už v pondelok sa v 1. skupine A-divízie LN predstavia na pôde Holandska a stojí pred nimi úloha zlepšiť sa.Po dlhej koronavírusovej pauze ale teraz neboli ešte v ideálnej forme. Bosnu práve v boji o budúcoročný šampionát dvakrát zdolali, teraz im to nevyšlo. Vo Florencii sa vedenia ujali hostia v 57. minúte zásluhou útočníka Edina Džeka z AS Rím. Domácim sa podarilo vyrovnať o desať minút neskôr, keď sa presadil Stefano Sensi. "Je škoda, že sme nezvíťazili. Ale naša víťazná séria sa raz musela skončiť. Sme radi, že to bolo remízou a nie prehrou. Únava hráčov z prípravy v kluboch urobila svoje. Ale chlapci inak hrali dobre. V Bosne sa už liga hrá, u nás ešte nie. V ďalšom zápase niečo zmeníme, nie všetci hráči môžu hrať každé tri dni. Niektorí z nich mali len tri či štyri tréningy a nie sú v stave odohrať dva zápasy v LN za sebou," povedal tréner Talianov Roberto Mancini.Tréner BaH Dušan Bajevič absolvoval na lavičke reprezentácie debut. Náladu mu zdvihol gól Džeka, nádejný výsledok však jeho tím neudržal.Ale som rád za Bajeviča aj tím, výsledok aj výkon boli dobré. Aj keď Taliani vyrovnali, mali sme šance rozhodnúť. Určite sme hrali dobre a máme dôvod pozerať sa do budúcnosti s optimizmom," povedal Džeko.