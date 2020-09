Žena celé mesiace netušila, čo sa v jej bruchu deje: O takomto tehotenstve ste ešte nepočuli

Britku prijali v nemocnici s kŕčmi v bruchu. Zistili, že je tehotná a rodí.

Tasha Davies (28) priviedla na svet krásneho, 4 200 gramov vážiaceho chlapčeka Alexandra Isaaca Gohana Herna. Ako informuje LadBible, nový prírastok ju aj jej priateľa Martina Herna šokoval, keďže o tehotenstve ani len netušili.

Žena síce v poslednej dobe pribrala, no rozhodne to nepripisovala tehotenstvu. "Počas karantény som pracovala dlhé hodiny z domu, veľa som maškrtila a absolútne som nechodila do posilňovne ani necvičila. Nabratie na váhe som pripisovala tomu," hovorí Tasha.

Po príchode na ošetrovňu ale zistila, že je tehotná, ba čo viac - dieťatko sa už pýta na svet. "Bol to mix šoku a prekvapenia. Ráno mi nebývalo zle a nemala som ani žiadne iné príznaky," hovorí. "Až na úplnom konci, 24 hodín pred jeho príchodom, som bola veľmi nafúknutá. Následne som dostala silné bolesti brucha a 24 hodín som nemočila, tak sme si mysleli, že niečo je so mnou skutočne zle. Bolo to naozaj desivé - okolo tretej v noci som začala hyperventilovať a vtedy prišli skutočné bolesti. Myslím si, že vtedy začali kontrakcie, no to sme, samozrejme, nevedeli."

Keď prišla do nemocnice, sestry sa jej spýtali, či by mohla byť tehotná, no odpovedala záporne. Nakoniec jej ale aj tak urobili test. "Boli sme v úplnom šoku, keď prišiel na svet," dodáva mamička.

Pár si len 28. augusta kúpil nový dom. Otecko Martin musel pobehať obchody, aby zaobstaral všetko potrebné pre mamičku a Alexandra. "Úprimne, vôbec som netušil, čo si mám myslieť, keď sme šli do nemocnice," hovorí Martin. "Tashu si prezrela sestrička, potom ju odviedla preč a ja som čakal na chodbe. O pätnásť minút prišla, zakričala moje meno a povedala, že Tasha rodí a odnášajú ju do pôrodnej sály. Bolo to neskutočné. Tú noc som išiel spať s tým, že vyzdvihnem práčku so sušičkou. Namiesto toho som išiel do nemocnice a zistil som, že mám syna."

Rodičia sú novým prírastkom nadšení. Tasha sa mala ďalší týždeň vrátiť do práce po dovolenke, no namiesto toho nastúpi na materskú. "Neviem sa dočkať, kedy si ich odveziem domov," hovorí Martin a dodáva, že sa teší na to, ako začnú novú životnú etapu ako trojčlenná rodinka.