Odborníci prišli s novým semaforom Slovenska: Po 22. hodine vám už nenalejú!

Sprísňujú opatrenia. Pandemická komisia včera po zasadnutí lokalizovala miesta, kde sa vírus v rámci Slovenska šíri nekontrolovateľným spôsobom.

Ľudia, ktorí žijú v okresoch, ktoré boli označené ako červené a oranžové, sa budú musieť zriecť hromadných akcií či popíjania v baroch v nočných hodinách. Nové nariadenia platia aj pre DSS či väznice. Na Slovensku potvrdili v piatok koronavírus u ďalších 226 osôb, čo je u nás dosiaľ najvyšší denný prírastok prípadov od začiatku šírenia epidémie. Varovný prst dvíha aj minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý spolu s členmi pandemickej komisie zhodnotil, kde má vývoj stúpajúcu tendenciu.

„Situácia sa zhoršila v Michalovciach a na červeno svieti aj okres Bratislava I,“ povedal šéf rezortu s tým, že tieto okresy sú označené červenou farbou. V oranžovej farbe sa ocitlo 15 miest, pre obe tieto skupiny budú platiť sprísnené opatrenia. Zákaz sa týka hromadných podujatí, obmedzenia konzumácie alkoholu v nočných hodinách či fajčenia vodných fajok. Odkedy vojdú zákazy do platnosti, nie je celkom jasné. „ My sme pripravili vzor, podľa ktorého majú postupovať, môžu konať už v sobotu,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas.

Importované prípady

Ako ukazujú uplynulé týždne, ochorenie sa na Slovensko šíri z cudziny. Najviac prípadov je stále z Ukrajiny. „Ako vidíte, v auguste už máme na druhom mieste Chorvátsko, Česko je tretie. Je to z toho dôvodu, že sa nám vracajú dovolenkári. Situácia sa zhoršuje aj v Maďarsku, stabilizovaná situácia je v Poľsku,“ informoval minister zdravotníctva. Kým minulý týždeň boli v Českej republike rizikové dva regióny, dnes už ich je päť. Situácia je, samozrejme, najhoršia v okolitých metropolách. Odborníci sa dohodli, že zatiaľ nebudú meniť zoznam červených krajín. Dovolenkárov varovali najmä pred cestou na Sardíniu.

V hre je zatvorenie hraníc s Ukrajinou

Kým v okolitých krajinách okrem Poľska sa situácia dramaticky zhoršuje, epidemiológovia hovoria, že, naopak, do zelenej zóny by sa mohli opäť dostať Bulharsko a Švédsko. „V hre je však úplné uzatvorenie hraníc s Ukrajinou,“ uviedol na margo zlej situácie

Krajčí, ktorý sa zároveň vyjadril aj k leteckej doprave a odporučil ľuďom nosiť respirátory pri takomto spôsobe prepravy. Neobáva sa ani ľudí, ktorí prídu z tzv. červených krajín. „Schválili sme, aby mohli pristávať lety z rizikových krajín, sme za to, že keď do lietadla nastúpi zdravý človek s negatívnym testom a zaregistruje sa, tak je to v poriadku. Požiadali sme ministerstvo vnútra, aby kontrolovali, či majú cestujúci vyplnený formulár,“ povedal minister.

Karate a tábory

Na vysoké čísla reagoval aj premiér Igor Matovič. Ten tvrdí, že pre neho je to blikajúca kontrolka a šéfa zdravotníctva si volá na koberček. „Budem sa určite informovať, aby sa nám to nevymklo náhodou spod kontroly. Izrael bol vzorom a dnes tam majú tritisíc prípadov denne. To je, ako keby sme mali na Slovensku 1 700 denne. To by sa nám inak panenky pretáčali.“ Prípadmi z posledných dní nie sú však dovolenkári či sezónni pracovníci. „Môžem potvrdiť, že v okrese Banská Bystrica sa konalo podujatie karatistov a nakazilo sa tam niekoľko ľudí, budeme to došetrovať,“ informoval hlavný hygienik s tým, že pár detí sa nakazilo aj v letných táboroch.

OPATRENIA V ČERVENÝCH A ORANŽOVÝCH OKRESOCH

- Zákaz konania hromadných podujatí v interiéri od 23. h. večer do 6. h. ráno, s výnimkou svadieb do 150 osôb

- Zákaz konania hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb a interiéri nad 250 osôb

- Odporučiť samospráve, aby vydala zákaz konzumácie alkoholu po 22. h.

- Zákaz používania vodných fajok

Sprísnený režim vo väzniciach

Opatrenia aktualizoval aj Zbor väzenskej a justičnej stráže - povinné nosenie rúšok, dodržiavanie dvojmetrových odstupov, dezinfekcia rúk, meranie telesnej teploty pri vstupe do väzenských zariadení, oznamovacia povinnosť pre príslušníkov a zamestnancov zboru pri návrate z rizikovej oblasti a zo zahraničia v prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19. Osobitné opatrenia sa týkajú aj stravovacích zariadení a jedální. Pri zhoršení situácie hrozí zákaz hromadného stravovania, zákaz konania hromadných akcií, zákaz vykonávania hromadných eskort či zrušenie návštev a opätovné zavedenie videonávštev.

Testovanie úradníkov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na základe nariadenia rezortu práce vydalo pokyn na celoplošné testovanie zamestnancov svojich úradov. Testovaním prejde približne 9-tisíc zamestnancov. Rýchlotesty v Komárne potvrdili u niektorých prítomnosť IGG aj IGM protilátok.

Semafory pre DSS

Každá služba v DSS bude mať vlastný semafor. Zelená - chod bude v bežnom režime, červená znamená karanténa a oranžová - začínajú sa opatrenia, ktoré sa pripravujú už na červenú. Pri každej farbe sa bude brať do úvahy aj indikátor, napr. usmernenia pre daný región. Tieto opatrenia sa budú zavádzať po 30. septembri 2020. Zároveň požiadali ministerstvo zdravotníctva, aby schválilo testovanie klientov, ktorí do zariadenia prichádzajú z nemocnice. Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak informoval, že zabezpečujú pre zariadenia ďalších 30-tisíc rýchlotestov.