Záhadné slová Lipšica: Chce byť generálny prokurátor?

Advokát rodiny Kuciakovcov a bývalý minister spravodlivosti a vnútra Daniel Lipšic (47) stále poškuľuje po kresle generálneho či špeciálneho prokurátora.

Podľa starých pravidiel by ako človek bez prokurátorskej praxe nemal šancu, no všetko zmenili koaliční poslanci pred pár dňami. Parlament začiatkom septembra na druhýkrát schválil novelu zákona o prokuratúre, ktorá otvára možnosť kandidovať na riadiace pozície aj pre neprokurátorov. Poslanci zapracovali do zákona výhrady prezidentky Zuzany Čaputovej (47) a vypustili možnosť odvolania generálneho aj špeciálneho prokurátora len na základe vágnej formulácie, že svoju funkciu prestali vykonávať „riadne, čestne a nezávisle“.

Podľa kritikov koalícia zákon pripravila priamo pre Daniela Lipšica, aby sa mohol stať generálnym prokurátorom, aj keď nikdy ako prokurátor nepracoval. V auguste skončil na čele prokuratúry po siedmich rokoch Jaromír Čižnár (56), ktorého dočasne nahradila prvá námestníčka Viera Kováčiková (66).

Nového generálneho prokurátora by mal parlament voliť už čoskoro. Daniel Lipšic v piatok oznámil, že zvažuje kandidatúru na jednu z uvoľnených funkcií, no nespresnil, či na generálneho alebo špeciálneho prokurátora. „Nezvážil som to ešte, nemám definitívne rozhodnutie urobené, ale zvažujem to,” pripustil Lipšic v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.