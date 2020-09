Unikol zoznam celebrít zábavnej šou Zlatá maska: Skrývajú sa tieto hviezdy pod kostýmami?!

Prísne utajovaný zoznam! Dlhoočakávaná zábavná šou Zlatá maska prichádza na obrazovky televízie JOJ.

Jej hlavným motívom je udržať identitu známych hviezd, ktoré sa skrývajú pod kostýmami, v utajení. Nový Čas sa však exkluzívne dostal k menám celebrít, ktoré boli s určitosťou pozvané do speváckej súťaže. Medzi nimi má byť napríklad speváčka Sisa Lelkes Sklovska (54), ale aj český muzikant David Kraus (40). Nie sú však jediní, ktorých tvorcovia lákali! Kto sa teda skrýva pod drahými veľkolepými maskami?!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Diváci sa majú na čo tešiť! Šou Zlatá maska sa dostáva na obrazovky Jojky už túto nedeľu. A hoci ju pandémia koronavírusu posunula o pár mesiacov, tvorcovia sľubujú neopakovateľný zážitok. V hlavných úlohách budú totiž známe slovenské a české celebrity, ktoré budú zamaskované vo veľkolepých kostýmoch. Tie sú prepracované do posledného detailu a ich hodnota sa šplhá do desaťtisícov eur. Motívom celej šou je udržanie identity známych ľudí v maskách v tajnosti.

A to sa zatiaľ tvorcom aj celému štábu darilo. Z prísne utajovaného zoznamu celebrít, ktoré boli oslovené do projektu, však unikli naozaj prekvapivé mená! Nový Čas sa dostal k piatim a práve tie by sa mohli skrývať pod kostýmami. „Televízia tam chcela dostať Alexandra Bártu, Sisu Sklovsku, Davida Krausa, Soňu Norisovú. A viem, že oslovili do šou aj Jána Koleníka,“ prezradil zdroj z televízie.

Jojka nechce o menách, samozrejme, hovoriť, no tieto informácie nepotvrdila, ani nevyvrátila. „Zachovanie utajenia identity účinkujúcich celebrít je najdôležitejšou prioritou šou. K žiadnym tváram sa nebudeme vyjadrovať,“ povedala Novému Času PR manažérka Katarína Gajdošíková.

Náročná výroba

Isté však je, že všetci účinkujúci, detektívi, ale aj celý štáb musia držať jazyk za zubami. V hre je naozaj veľa a v prípade odhalenia skutočnej identity dvanástich masiek by hrozili poriadne mastné pokuty. Podľa našich informácií by to dotyčnú osobu stálo astronomických 100-tisíc eur.

„Bola to veľmi náročná výroba na výpravu a organizáciu, pretože zachovať tajomstvo známych osobností pod maskou, keďže náš štáb tvorilo asi 70 ľudí a 400-členné publikum, bolo naozaj náročné. Presúvanie účinkujúcich v maskách bolo taktiež náročné. Každá maska mala niekoľko svojich asistentov. Tí sa starali o to, aby identita ostala utajená nielen na pľaci pri nakrúcaní a skúškach, ale aj pri presunoch po nakrúcaní tak, aby sa naozaj nikto s nikým nestretol,“ vysvetlil režisér šou Tomáš Eibner. Ako bude vyzerať prvé kolo veľkolepej šou, zistia diváci už zajtra na obrazovkách televízie JOJ.

Pravidlá veľkolepej šou