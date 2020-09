Matka objednala na internete úplne novú fľašu: Keď zbadala, čo je vnútri, skrútilo jej žalúdok

Žena objednala z internetu pre svoju dcéru ružovú fľašu, keď však zacítila, čo je vnútri, naplo ju.

Vo fľaši sa totiž nachádzala žltá kalná tekutina. Úplne nová fľaša na vodu od Amazonu ju vyšla 7 libier (7,84 eura). Rozzúrená matka Sarah Starr (36), ktorú zápach z fľaše dohnal k zvracaniu, si je úplne istá, že vo fľaši bol moč.

Otvoriť galériu Zo zapáchajúceho moču vo fľaši sa pozvracala. Zdroj: Twitter/twinkle_starr84

Zdesená Sarah zavolala do Amazonu, aby sa sťažovala. Tam jej však mali ponúknuť iba poukaz na 10 libier a dokonca ju požiadali, aby sa fľaše sama zbavila, uvádza DailyMirror.

Sarah sa rozhodla posťažovať sa na Facebooku. „Otvorila som fľašu, aby som ju naplnila vodou do školy pre moju dcéru, vyzerá to ale tak, že sa k nej dostal niekto prvý! Tekutina zápachala a bolo mi z toho zle. Skúšala som zavolať do Amazonu a požiadala som o vrátenie peňazí,“ uviedla vo svojom príspevku na Facebooku, kde priložila aj fotografie. Tento príspevok okamžite vyvolal u ostatných používateľov obrovské pohoršenie.

„Krabica nebola poškodená ani otvorená. Keď som fľašu vytiahla, uvidela som tekutinu, a pretože fľaša je ružová, vyzerala byť hnedej farby. Bála som sa ju otvoriť,“ popisuje situáciu Sarah. Najskôr si myslela, že to môže byť čaj, keď však zacítila zápach, hneď jej bolo jasné, že je to práve moč a že tam už bol nejakú dobu.

Amazon okamžite obvinil ich dodávateľa. Hovorca uviedol, že situáciu berú vážne a že už Sarah kontaktovali, aby sa pokúsili celú situáciu vyriešiť.