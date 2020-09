Moderátorka Vinczeová v zábavnej šou 2 na 1: Toto diváci na obrazovkách neuvidia

Pozvanie Adely Vinczeovej (39) a Dana Dangla (45) do obľúbenej zábavnej relácie 2 na 1 prijal herec Lukáš Latinák (43), ktorého pred televíznymi kamerami poriadne vyobracali.

Umelec si svoje súkromie stráži ako oko v hlave a rozhodne nečakal, že dokonca uvidí svoju rodinu v hľadisku počas nakrúcania šou. Čo však diváci na obrazovkách neuvidia, je Adelino „vyčíňanie“ v obchodíku hercovej mamy Anny. Latinák rád spomína na detstvo v dedinke Hriňová. A práve tam zamierili aj moderátori Adela a Dano, aby mohli na Lukáša „narafičiť“ pascu.

Adela zamierila priamo do obchodíka Lukášovej mamy, pani Anny. „Keď sme nakrúcali úvod do relácie v Hriňovej, boli sme aj v obchode so zmiešaným tovarom, ktorý patrí mamine Lukáša Latináka. Zahrala som si s ňou sama pre seba taký napínavý kvíz s názvom „Určite nemáte...“ V obchode som sa snažila nájsť niečo, čo nemajú,“ prezradila Novému Času Adela, ktorá však reakciu Lukášovej mamy nečakala. „Nenašla som taký predmet.

Od švihadla cez protišmykovú podložku až po takzvanú „riečnicu“ tam mali naozaj všetko. Je obdivuhodné, ako vie šikovný človek vyskladať obchod tak, že v ňom nájdete všetko, čo potrebujete. Ja som si kúpila suchý šampón a magnéziovú soľ. Obchod Lukášovej mamy je v Hriňovej pojem,“ priznala Adela. Aké prekvapenia si moderátori pre Lukáša pripravili a ako herec reagoval, uvidia diváci už túto nedeľu.