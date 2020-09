Okradol aj Hossu s Kopeckým! Účtovník Sultan Issa si vo väzení posedí poriadne dlho

Nepochodil! Účtovníka Sultana Issu (46), ktorý za posledných sedem rokov vylákal od ľudí a spreneveril 61 miliónov eur, poslal súd v Illinois v americkom Chicagu do basy na 16 rokov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii



Obžaloba kládla Issovi za vinu, že postupne „vytiahol“ peniaze z viacerých zdrojov - od trojice hráčov klubu zámorskej NHL Chicago Blackhawks, vrátane slovenských hviezd Mariána Hossu a Tomáša Kopeckého a využil ich vo svoj prospech. Napríklad na kúpu dvoch súkromných tryskáčov, 25 nehnuteľností, štyroch jácht, 60 strelných zbraní, hodiniek alebo šperkov. Podvodník sa pritom neštítil získavať kontrolu nad cudzím majetkom falšovaním podpisov! Americká okresná sudkyňa Andrea Woodová poslala Issu za bankový podvod do väzenia na 16 rokov a označila ho za chamtivého. „Je až neuveriteľné, ako si dokázal získať dôveru svojich klientov. Najhoršie na jeho správaní bolo, že nemal dosť a hoci mu naozaj nič nechýbalo, stále chcel nové ,hračky´,“ odôvodnila svoje rozhodnutie.



„Žiadny iný motív ako chamtivosť som uňho nenašla,“ dodala. Účtovník na jej slová reagoval tým, že sa ohromne hanbí, navštevuje psychiatra a užíva lieky proti úzkosti a depresii. „Uznávam, že som stratil dušu a všetok zmysel pre rešpekt a ľudskú slušnosť,“ vyhlásil. K Hossovi a Kopeckému či k ich bývalému spoluhráčovi Bryanovi Bickellovi sa mal Issa dostať prostredníctvom jeho charitatívnej nadácie. „Nebudem sa k tejto veci do médií vyjadrovať,“ reagoval pre Nový Čas trojnásobný víťaz NHL Marián Hossa, ktorý sa s podvodným účtovníkom spoznal po príchode do Chicaga v roku 2010. Peniaze vylákal aj od ďalšíeho šampióna Tomáša Kopeckého v rovnakom období. „Dal som mu nejaké peniaze, aby mi ich zhodnotil, ale vrátil mi to, takže mi nič nedlhuje,“ vyjadril sa stručne Kopecký.

Čo kúpil za ukradnuté peniaze:

- 2 súkromné tryskáče

- 4 jachty

- 25 nehnuteľností

- 60 strelných zbraní

- hodinky a šperky