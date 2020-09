Britka vytvorila tortu herca Colina Firtha v životnej veľkosti: Pán Darcy na zjedenie!

Ten je ale sladký! Britská cukrárka a umelkyňa Michelle Wibowo upiekla pána Darcyho, ktorého si zahral Colin Firth, v životnej veľkosti.

Udialo sa to pri príležitosti 25. výročia uvedenia seriálu Pýcha a predsudok v Británii. Colin Firth v životnej veľkos­ti a ešte ho je možné aj zjesť? To znie ako sen! Cukrárka Michelle Wibowo vytvorila tohto sladkého muža pri príležitosti oslavy 25. výročia uvedenia seriálovej adaptácie slávneho románu Pýcha a predsudok od britskej spisovateľky Jane Austen.

Torta má výšku 183 cm a je presnou replikou pána Darcyho v odeve, ktorý mal na sebe na svadbe s Elizabeth. Predstavili ju v Lyme parku pred sídlom, ktoré pri nakrúcaní seriálu slúžilo ako domov pána Darcyho, Pemberley. Michelle trvalo upiecť a nazdobiť tortu spolu 200 pracovných hodín. V prepočte je to pri 8-hodinovej zmene až 25 pracovných dní.

No uviedla, že s výsledkom je mimoriadne spokojná. Na výrobu použila 20 kg masla, 20 kg múky a až 45 kg cukru. No všetko sa začalo obyčajnou skicou. „Vyrobila som torty v podobe takmer každého od kráľovnej až po Beyoncé, no pán Darcy je oficiálne na vrchole zoznamu tých najchutnejších, aké som kedy vytvorila,“ uviedla šikovná cukrárka.

Seriál Pýcha a predsudok nakrútila stanica BBC a premiéru mal v roku 1995. Hlavnú úlohu si strihol miláčik žien Colin Firth a spôsobil doslova „darcymániu“. Doposiaľ je najobľúbenejším hercom, ktorý stvárnil nejakú mužskú postavu v adaptácii klasickej britskej literatúry.

Pán Darcy v životne veľkosti: