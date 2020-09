Vakcína ako podmienka pre organizovanie olympiády v Tokiu?: Organizátori to povedali jasne

Účinná vakcína proti koronavírusu nie je bezpodmienečne potrebná na to, aby sa na budúci rok mohli uskutočniť olympijské hry v Tokiu.

Uviedol to šéf organizačného výboru OH a PH 2021 Toširo Muto po stretnutí pracovnej skupiny s vládnymi úradníkmi, odborníkmi na choroby a japonskými olympijskými predstaviteľmi., ktoré sa budú zaoberať reálnymi dopadmi pandémie COVID-19 na olympijské a paralympijské hry.

"Nie je to nevyhnutný predpoklad, že ju musíme dovtedy mať," povedal Muto o vakcíne. "Medzinárodný olympijský výbor a Svetová zdravotnícka organizácia už o tom diskutovali. Nie je to podmienka pre hry, ktoré stále nesú názov Tokio 2020. Samozrejme, ak sa vyvinú vakcíny, oceníme to. Aj pre olympijské hry to bude skvelé," pokračoval Muto.



Zasadnutia pracovnej skupiny OH 2021 sa v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov budú zaoberať otázkami, ako sú bezpečný vstup športovcov do Japonska, pravidelné testovanie na COVID-19, antivírusové opatrenia na zaistenie bezpečnosti dejísk OH vrátane dediny športovcov. Jednou veľkou témou bude aj prístupnosť fanúšikov na športoviská.dodal Muto.