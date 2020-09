Sagana vyzýva na boj bývalý kolega Bennet: Kto má bližšie do zeleného dresu?

Bude to obrovský boj! Slovenský cyklista Peter Sagan (30) má tento rok na Tour de France možnosť vybojovať rekordný ôsmy zelený dres pre kráľa bodovacej súťaže.

Fotogaléria 1 fotiek v galérii

Výrazne proti je však jeho ex-kolega z Bory a doterajšie prekvapenie prestížnych pretekov Sam Bennett (29). Nový Čas porovnal prednosti oboch hviezd. Kto má lepšiu výslednú známku?

Zdá sa, že Tourminátor má najlepšie roky už za sebou. Čo sa týka rýchlosti, už to nie je to pravé orechové. Saganovi zatiaľ chýba jeho povestný dynamit v nohách, ktorý mu všetci v pelotóne závideli. V špurtoch pôsobí tak trochu ťažkopádne. Bennett, ktorý len nedávno odišiel z tímu Bory, je na rovine oveľa silnejší. V záverečnom špurte štvrtej etapy trhal dynamický Ír asfalt rýchlosťou 70 km/h. Horšie to s ním bude posledný týždeň, keď sa bude musieť popasovať s miernymi kopcami. Práve tam môže Sagan rozhodnúť o svojom ôsmom triumfe v bodovačke.

Sam Bennett (29) - Írsko

Výška: 178 cm

Hmotnosť: 73 kg

Rýchlosť: 9/10

Výbušnosť: 9/10

Inteligencia a prehľad: 5/10

Schopnosť zdolávať mierne kopce: 4/10

Skúsenosti: 5/10

Podpora tímu: 9/10

Výsledná známka: 6,83

Peter Sagan (30) - Slovensko

Výška: 184 cm

Hmotnosť: 78 kg

Rýchlosť: 6/10

Výbušnosť: 6/10

Inteligencia a prehľad: 9/10

Schopnosť zdolávať mierne kopce: 9/10

Skúsenosti: 10/10

Podpora tímu: 3/10

Výsledná známka: 7,17