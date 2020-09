Chľast na US Open?! Americká tenistka Madison Brenglová prišla, zvíťazila a vypila

Rýchlo vyhrala, ešte rýchlejšie vypila priamo na tribúne fľašku červeného! Americká tenistka Madison Brenglová (30) tak oslávila postup do tretieho kola US Open.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na kurte číslo sedemnásť vo Flushing Meadows zmietla za 75 minút favorizovanú, 19. nasadenú Ukrajinku Dajanu Jastremskú 6:2, 6:3 a potom už len oslavovala. Najskôr do mikrofónu 84. hráčka rebríčka nadšene hovorila, aká je šťastná z tohto výsledku, no pritom neustále niekoho hľadala v hľadisku.



Keď ju objavila, rozbehla sa za ňou. Na tribúne ju čakala Ruska Arina Rodionovová, ktorú vyradila v prvom kole. Madison nadšene zvolala „alkohóól“ a menšiu fľašu červeného vína vypila skôr ako Ruska povedala: „Na zdravie a na postup!“