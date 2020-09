Jazzové predstavenie na zámku sa presunulo: Legendárna kapela Matt Bianco vystúpi už v nedeľu!

Podujatie MATT BIANCO na zámku sa v pôvodne avizovanom termíne neuskutoční. Podujatie sa presúva na termín 6.9.2020 (pôvodný termín 31.5.2020, neskôr avizovaný 7.9.2020).

Vstupenky zostávajú v platnosti. Zákazníci, ktorí si zakúpili vstupenky prostredníctvom stránky predpredaj.sk a ticketportal.sk dostanú túto informáciu emailom. Svetová POP-JAZZová kapela MATT BIANCO odohrá svoj exkluzívny koncert plný hitov pod holým nebom na nádvorí 800-ročného zámku v Pezinku.

Matt Bianco boli populárni hlavne v Európe a aby sa dostali na americký trh najali si ako producenta Emilia Estefana manžela speváčky Glorii Estefan a nahrali spolu Indigo so singlami. "Don't Blame It On That Girl" a "Good Times", vydané v roku 1988. Ďalšia pieseň "Wap Bam-Boogie" sa stala európskym singlom roka.

Niektoré veci sú lepšie, čím sú staršie. Napríklad červené víno a sebavedomie alebo Matt Bianco. Legendárnu britskú skupinu obdivujú po celom svete pre hity ako “Half A Minute”, “Get Out Of Your Lazy Bed”, “Whose Side Are You On?” alebo “Yeh Yeh”. Na pätnástom albume “Gravity” frontman, vokalista a textár Mark Reilly spolupracoval s džezovým saxofonistom Davom O Higginsom a jeho skupinou. Martin Shaw (trúbka), Graham Harvey (klavír), Geoff Gascoynne (kontrabas), Sebastiaan De Krom (bicie) hrajú tiež v skupine Jamieho Calluma a Elisabeth Troy, vokály. Spolupracovala aj švédska hviezda Magnus Lindgren (saxofón a flauta).

Ich poslanie: oživiť a modernizovať džezové korene Matta Bianca a pritom nadviazať plynule na predchádzajúce úspechy, budované na jasne rozpoznateľnom hlase ako suché Martini, Marka Reillyho. Výsledkom je energický a predsa uvoľnený súbor desiatich originálnych pesničiek s dostatočnou príťažlivosťou, aby sa zapáčil najinteligentnejším obdivovateľom a mnohým novým fanúšikom, ktorých mohol nadchnúť džez, prezentovaný Gregory Porterom alebo Jamie Cullumom.

Koncert sa uskutoční na nádvorí zámku z 13.storočia v Pezinku a naše zámocké brány na koncert sa otvárajú 18:00 hod. Radi Vás privítame pred koncertom na našom brunchi v Palffy restaurant. Alebo na výbornú večeru odporúčame navštíviť Zámockú viechu.