Chlapík bol frustrovaný z nedostatku sexu, dostavili sa šialené následky: Krvavé besnenie!

Ohavné zverstvo! Muž bol frustrovaný z nedostatku intímností, dopustil sa otrasného činu.

Zbesilé vyčínanie Američana Jasona Michaela Mesicha (48) zastavila až policajná hliadka. Muž je obvinený z vraždy manželky a útoku na ďalšie dve osoby.

Ako informuje britský denník Daily Mirror, Jason sa mal so svojou manželkou Angelou pohádať pre sex, ktorého mal mať podľa jeho slov nedostatok. V hlave mu skrsol diabolský plán. Svoju manželku v garáži rodinného domu po drsnej výmene názorov zastrelil. Jeho besneniu však nebolo koniec. So zbraňou v ruke si to namieril do susedstva, kde postrelil dve sestry vo veku 29 a 12 rokov. Neskôr priznal vyšetrovateľom, že to urobil, pretože neznáša deti a jeho susedia boli zlí.

Muži zákona prišli na miesto činu na základe výstrelov zo zbrane, ktoré počuli. Jason mal manželku niekoľkokrát streliť do krku a trupu. Angela zraneniam podľahla. Sestry zo susedného domu masaker prežili, no ležia v nemocnici v kritickom stave.

Polícia strelca zahnala do slepej uličky. Chytili ho v jeho vlastnom dome v suteréne, kde pokračoval v strieľaní, až kým sa mu nevybil celý zásobník. V prípade dokázania viny mu hrozí až 80 rokov za mrežami.