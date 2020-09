Veľké ospravedlnenie premiéra Matoviča Slovákom: Priznávam sa, je mi to ľúto

Priznal pochybenie! Premiér Igor Matovič sa koncom augusta zúčastnil na svadbe predsedu poslaneckého klubu OľaNO Michala Šipoša, ktorému dokonca šiel za svedka. Na veselici však podľa medializovaných informácií sem-tam pozabudol na rúško.

Šipoš si vzal za manželku Marianu (33). Svadba za účasti 155 hostí sa konala v rímskokatolíckom kostole v Hanušovciach nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou). Okrem Igora Matoviča bol pozvaný napríklad aj Jožo Pročko, ktorý sa staral o dobrú náladu. Tá však premiéra rýchlo prešla, keď sa na pretras dostali fotky a informácie, že nie vždy mal na tvári toľko pripomínané rúško.

"Svadba nebola úplne, úplne, úplne tak, ako by mala byť," povedal Matovič pred novinármi bez okolkov. "Na druhej strane dosť blbo sa pije cez rúško a veľmi zle sa je cez rúško. A zase svadobnú fotku, keď jednu chcete mať, nechcete tým vnúčatám krivdiť a fotiť sa v rúšku. Ale, áno, boli tam aj niektoré iné situácie, kedy sme tie rúška mali, a priznávam sa, je mi to ľúto a ospravedlňujem sa, ak sme ich nemali. Zároveň si myslím, že takto tie svadby na Slovensku prebiehajú všetky," uviedol premiér s tým, že ešte ani raz sa nedal testovať na COVID-19 ani nevie o tom, že by sa niekto zo svadby touto chorobou nakazil.