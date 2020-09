Dangl pripravuje hosťom v šou 2 na 1 krušné chvíle: Kulyho rozplakal, Cibulkovú si nevie vynachváliť

Dano Dangl (45) vyštudoval herectvo, no priznáva, že za skutočného herca sa nepovažuje. V každom prípade ho ľudia berú ako šoumena. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa porozprával aj to, čím ho prekvapili hostia v nových častiach šou 2 na 1.

Niektoré bizarnosti, ktoré na hosťa narafičíte, sú až na hrane.

To je pravda. Robíme si z hostí vtipy, uťahujeme si z nich a je pravda, že občas ideme na hranu. Najmä vtedy, keď hľadáme v živote hosťa veci, ktoré ho sprevádzajú po celý život. Často sú to rôzne strachy, o ktorých nehovorí nahlas. Snažíme sa vyvažovať to emotívnymi zážitkami. Napríklad pritiahneme do programu kamarátov z detstva, alebo pripomenieme niečo, na čo už dávno zabudli. Túto sezónu sme už oveľa vyspelejší ako sezónu predtým. Musím si zaklopať na drevo, ale tí hostia sú naozaj veľmi, veľmi spokojní. Spomeniem ešte Kulyho, ktorý plakal od šťastia, že sme mu splnili sen. V tejto chvíli však nemôžem prezradiť, o aký sen išlo. Prekvapenie sme urobili aj Marekovi Fašiangovi, ktorý pôsobí decentne, možno až odmerane, pritom je veľmi hravý.

Takže nejde o žiadne zákernosti, ktoré by hostí dostali do pomykova?

To nie, aj keď tie takzvané zákernosti sú súčasťou projektu 2 na 1. Keď dotyčný súhlasí s účinkovaním v šou, musí s tým rátať. Je to zábavná šou, takže v prvom rade ide o zábavu. Výborne funguje napríklad časť s názvom Uško, kde s Adelou hosťovi cez slúchadlo v uchu diktujeme, čo má urobiť. V tomto bola famózna Dominika Cibulková, ktorá v jednej predajni mala také požiadavky, že to personál nechápal. Napríklad skúšala kvalitu fotografického papiera tak, že ho rozhrýzla, chcela si dať urobiť vizitky a strkala hlavu do kopírovacieho stroja, lebo na vizitke chcela mať svoju podobizeň... Túto časť šou 2 na 1 majú diváci radi práve pre tie absurdnosti.