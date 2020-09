Matovič o chystaných zmenách vo vedení prokuratúry: Spravodlivosť volá o pomoc

Generálny prokurátor by mal spĺňať všetky osobnostné predpoklady, mal by byť odborne erudovaný a najmä by mal vyslať jasný signál o svojej politickej nezávislosti.

Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po piatkových pracovných raňajkách s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom (Sme rodina) a premiérom Igorom Matovičom (OĽANO). Kollár uviedol, že termín voľby nového šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR by mohol byť v novembri. "Je spoločným záujmom vládnej koalície aj mojím, aby v tejto pozícii bola osoba, ktorá bude veľmi odborne erudovaná a bude spĺňať všetky osobnostné predpoklady. Zároveň považujem za nesmierne dôležité, aby táto osoba vyslala verejnosti signál aj silnej politickej nezávislosti. Prokuratúra je orgán, ktorý má vyšetrovať prípadné pochybenia, trestné činy aj nás, verejných činiteľov," uviedla prezidentka. Dodala, že pozícia prezidenta je pri menovaní generálneho prokurátora jasnejšia aj po rozhodnutí Ústavného súdu (ÚS) SR. Nevidí pochybnosti v tom, či môže alebo nemôže nevymenovať šéfa prokuratúry. Premiér skonštatoval, že zmena vo vedení prokuratúry je potrebná čím skôr. "Generálna prokuratúra, spravodlivosť volá o pomoc, čiže čím skôr by sme mali zabezpečiť adekvátne vedenie," povedal. Dodal, že na koaličnej rade sa naposledy o menách prípadných kandidátov rozprávali ešte v máji. Deklaroval, že v koalícii necíti žiadnu snahu pripraviť dopredu cestu konkrétnemu kandidátovi. Zdôraznil, že po zmene zákona je rozšírený "zásobník" dobrých kandidátov. Na otázku, či aj hnutie OĽANO bude navrhovať kandidátov odpovedal, že každý poslanec môže dať návrh. "Ako sme sa predbežne v máji dohodli v koalícii, tak sme si povedali, že skúsme ísť do toho prvého kola bez akýchkoľvek dohôd, aby sme videli, ktorý ten kandidát má akú podporu, a potom logicky predpokladám, že by sme sa mali pokúsiť hľadať dohodu," povedal. Verí, že aj v koalícii dokážu dospieť k zhode na dobrých menách. Doplnil, že ak s dobrým menom príde opozícia, je možné sa rozprávať aj o tom. Obáva sa však, že ich bude diskriminovať už len samotná nominácia zo strán predsedu Smeru-SD Roberta Fica či lídra novovznikajúcej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho.